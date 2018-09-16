Полет на Конкорде вдвое быстрее звука

Лет пятнадцать тому назад единственный в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Concorde совершил свой последний полет. Сейчас перелеты с такой скоростью представить просто невозможно, но тогда капитан борта снял полет из рубки пилотов и дополнил его хайлайтами пассажиров. Полет со скоростью в 2440 км/ч — даже звучит фантастично.

В 90e сверхзвуковые гражданские перелеты никого особо не удивляли. «Конкорд» проводил рейсы в течение 27 лет. За это время самолет побывал в 150 аэропортах мира, но постепенно необходимость в нем отпала — он был черезчур шумен и дорог в эксплуатации. Airbus прекратил производство.

24 октября 2003 года сверхзвуковой лайнер провел последний коммерческий полет из Нью-Йорка в Лондон: незабываемое путешествие для всех пассажиров.

Снятый капитаном ролик — самый последний полет «Конкорда». Интересно наблюдать за табло, показывающими скорость в махах и температуру.