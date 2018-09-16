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Россия зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии за сутки
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Россия зафиксировала 32 нарушения перемирия в Сирии за сутки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 случая стрельбы в провинциях: Латакия — 12, Алеппо — 19, Хама — один", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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