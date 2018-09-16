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Фрегат «Адмирал Эссен» зашел с визитом в греческий порт
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Фрегат «Адмирал Эссен» зашел с визитом в греческий порт 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл с визитом в порт острова Порос в Греции, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.
"Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» совершил деловой заход на остров Порос (Греция). Визит российского корабля на остров Порос приурочен к 190-летней годовщине со дня восстановления дипломатических российско-греческих отношений", — сказал он.
Рулев уточнил, что в ходе пребывания экипажа фрегата «Адмирал Эссен» на греческом острове в честь установления отношений между Россией и Грецией запланировано возложение венков к памятной мраморной доске на резиденции первого правителя Греции. Также для личного состава корабля подготовлена культурная программа с экскурсиями по местным достопримечательностям острова.
Визит корабля Черноморского флота «Адмирал Эссен» на острове Порос продлится до 19 сентября.
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