«Пламя» уничтожает колонны «боевиков» под Оренбургом

Гранатометчики подбивают головную и замыкающую машину, а после приступают к ликвидации всей колонны колонны.

Гранатометчики ЦВО отработали уничтожение колонны бронеавтомобилей «террористов» под Оренбургом

Первыми выстрелами из РПГ-7 и АГС-17 «Пламя» ликвидированы головной и замыкающий бронеавтомобили. Теперь дорога заблокирована, и террористы полностью окружены, но сдаваться отказываются. Тогда гранатометчики приступают к ликвидации.

Военнослужащие ведут по появляющимся и движущимся мишеням на расстоянии от трехсот до семисот метров. Боевые стрельбы проводятся как в дневное, так и ночное время. Всего в учении задействовано около тысячи гранатометчиков.