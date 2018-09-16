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«Пламя» уничтожает колонны «боевиков» под Оренбургом
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«Пламя» уничтожает колонны «боевиков» под Оренбургом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гранатометчики подбивают головную и замыкающую машину, а после приступают к ликвидации всей колонны колонны.
Гранатометчики ЦВО отработали уничтожение колонны бронеавтомобилей «террористов» под Оренбургом.
Первыми выстрелами из РПГ-7 и АГС-17 «Пламя» ликвидированы головной и замыкающий бронеавтомобили. Теперь дорога заблокирована, и террористы полностью окружены, но сдаваться отказываются. Тогда гранатометчики приступают к ликвидации.
Военнослужащие ведут по появляющимся и движущимся мишеням на расстоянии от трехсот до семисот метров. Боевые стрельбы проводятся как в дневное, так и ночное время. Всего в учении задействовано около тысячи гранатометчиков.
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