«Белые лебеди» пролетели через Северный полюс

Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет через Северный полюс.

Как сообщил телеканал «Звезда», в августе два Ту-160 совершили перелет из Саратовской области на Чукотку. По дороге нашим летчикам поручили сходить на Северный полюс, а «по пути оттуда выполнить боевую задачу».

Во время перелета летчики выполнили дозаправку в воздухе, а также совершили условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в республике Коми. Протяженность перелета составила более 8 тысяч километров, передает "Интерфакс"

Ту-160 — крупнейший боевой самолет в мире, способный провести почти сутки в воздухе. Сейчас идет разработка новой модификации. По словам разработчиков, Ту-160М будет на 60% эффективнее базового самолета.