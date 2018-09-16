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«Белые лебеди» пролетели через Северный полюс
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«Белые лебеди» пролетели через Северный полюс 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет через Северный полюс.
Как сообщил телеканал «Звезда», в августе два Ту-160 совершили перелет из Саратовской области на Чукотку. По дороге нашим летчикам поручили сходить на Северный полюс, а «по пути оттуда выполнить боевую задачу».
Во время перелета летчики выполнили дозаправку в воздухе, а также совершили условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в республике Коми. Протяженность перелета составила более 8 тысяч километров, передает "Интерфакс".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был в Советском Союзе.
Ту-160 — крупнейший боевой самолет в мире, способный провести почти сутки в воздухе. Сейчас идет разработка новой модификации. По словам разработчиков, Ту-160М будет на 60% эффективнее базового самолета.
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