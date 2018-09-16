Учебный центр ВДВ отметил 25-летие передислокации на омскую землю

15 сентября 242-й учебный центр ВДВ отметил 58-ление со дня основания и 25-летие передислокации на омскую землю, в посёлок Светлый.

Руководство и личный состав центра поздравили представители региональной власти и мэрии Омска , а также ветераны, сообщает пресс-служба правительства Омской области

По случаю праздника на плацу центра прошли показательные выступления курсантов. Омские десантники продемонстрировали выполнение строевых приемов с оружием, тактические действия личного состава по захвату лагеря террористов и освобождению пленных. Программу показательных выступлений продолжили выполнение упражнений по стрельбе, которая является неотъемлемой частью подготовки воина-десантника, приемы рукопашного боя.