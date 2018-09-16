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Учебный центр ВДВ отметил 25-летие передислокации на омскую землю
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Учебный центр ВДВ отметил 25-летие передислокации на омскую землю 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
15 сентября 242-й учебный центр ВДВ отметил 58-ление со дня основания и 25-летие передислокации на омскую землю, в посёлок Светлый.
Руководство и личный состав центра поздравили представители региональной власти и мэрии Омска, а также ветераны, сообщает пресс-служба правительства Омской области.
По случаю праздника на плацу центра прошли показательные выступления курсантов. Омские десантники продемонстрировали выполнение строевых приемов с оружием, тактические действия личного состава по захвату лагеря террористов и освобождению пленных. Программу показательных выступлений продолжили выполнение упражнений по стрельбе, которая является неотъемлемой частью подготовки воина-десантника, приемы рукопашного боя.
Напомним, история военного заведения ведет отсчет с 1960 года, когда в городе Острове Псковской области была сформирована 44-ая учебная воздушно-десантная дивизия. В 1961 году она была переведена в Прибалтийский военный округ. В 1987 году дивизия переименована в 242-й учебный центр ВДВ, который спустя пять лет согласно директиве министерства обороны РФ был передислоцирован в Омск. 242-й учебный центр ВДВ готовит младших командиров и специалистов воздушно-десантных войск — более десятка военных профессий.
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