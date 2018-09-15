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Истребитель США приблизился к границам России в Арктике
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Истребитель США приблизился к границам России в Арктике 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Способный нести ядерное оружие стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H осуществил полет вдоль арктических рубежей России. Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиаресурсов.
Американский бомбардировщик с бортовым номером 61-0015 и позывным CHAOS43 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, пролетев вблизи морских границ Мурманской области, у западного побережья Новой Земли и вокруг архипелага Земля Франца-Иосифа. В том числе, самолёт ВВС США пролетел вблизи острова Земля Александры, на котором находится российская база ПВО «Арктический трилистник», передаёт «Интерфакс».
Бомбардировщик не нарушал российских границ, находясь в воздушном пространстве над международными водами Северного Ледовитого океана.
Истребители ВВС США F-22 перехватили в начале сентября российские стратегические бомбардировщики Ту-95 над западным побережьем Аляски. Инцидент произошёл вблизи Алеутских островов. Российская сторона в свою очередь сообщала в конце августа, что за неделю истребители дежурных сил ПВО девять раз поднимались в небо для недопущения нарушения границы.
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