Истребитель США приблизился к границам России в Арктике

Способный нести ядерное оружие стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H осуществил полет вдоль арктических рубежей России . Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиаресурсов.

Американский бомбардировщик с бортовым номером 61-0015 и позывным CHAOS43 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании , пролетев вблизи морских границ Мурманской области , у западного побережья Новой Земли и вокруг архипелага Земля Франца-Иосифа. В том числе, самолёт ВВС США пролетел вблизи острова Земля Александры, на котором находится российская база ПВО «Арктический трилистник», передаёт «Интерфакс»

Бомбардировщик не нарушал российских границ, находясь в воздушном пространстве над международными водами Северного Ледовитого океана.

Истребители ВВС США F-22 перехватили в начале сентября российские стратегические бомбардировщики Ту-95 над западным побережьем Аляски. Инцидент произошёл вблизи Алеутских островов. Российская сторона в свою очередь сообщала в конце августа, что за неделю истребители дежурных сил ПВО девять раз поднимались в небо для недопущения нарушения границы.