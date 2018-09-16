Ядерный бомбардировщик США появился у Мурманска

Американский стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, совершил полет у побережья Мурманской области и арктических архипелагов, где находится новейшая российская база ПВО.

Самолет с бортовым номером 61-0015 и позывным Chaos43 поднялся в воздух с британской авиабазы Ферфорд и направился в Арктику. Он пролетел вдоль морских границ России у Кольского полуострова и западного побережья Новой Земли, а затем описал круг над архипелагом Земля Франца-Иосифа, где расположена новейшая база ПВО России «Арктический трилистник», пишет "Интерфакс" со ссылкой на международные ресурсы наблюдения за воздушным движением.

Границ России бомбардировщик не нарушал — его маршрут пролегал над международными водами Северного Ледовитого океана. В воздухе B-52 дозаправился от прилетевшего из Великобритании летающего танкера ВВС США КС-135.

Замеченный близ Мурманска самолет — один из двух американских бомбардировщиков, в начале сентября переброшенных в Европу для участия в учениях НАТО Ample Strike. Маневры проходили на территории Чехии, однако B-52 также успели слетать в Арктику и Румынию.

B-52 Stratofortress — тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВВС США. Самолет может взять на борт 31,5 тонны бомб и ракет — в том числе ядерных, — и применить их на расстоянии 7200 километров от своей базы.