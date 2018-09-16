Ещё
Ядерный бомбардировщик США появился у Мурманска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ядерный бомбардировщик США появился у Мурманска 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Российская Газета
Американский стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, совершил полет у побережья Мурманской области и арктических архипелагов, где находится новейшая российская база ПВО.
Самолет с бортовым номером 61-0015 и позывным Chaos43 поднялся в воздух с британской авиабазы Ферфорд и направился в Арктику. Он пролетел вдоль морских границ России у Кольского полуострова и западного побережья Новой Земли, а затем описал круг над архипелагом Земля Франца-Иосифа, где расположена новейшая база ПВО России «Арктический трилистник», пишет "Интерфакс" со ссылкой на международные ресурсы наблюдения за воздушным движением.
Границ России бомбардировщик не нарушал — его маршрут пролегал над международными водами Северного Ледовитого океана. В воздухе B-52 дозаправился от прилетевшего из Великобритании летающего танкера ВВС США КС-135.
Замеченный близ Мурманска самолет — один из двух американских бомбардировщиков, в начале сентября переброшенных в Европу для участия в учениях НАТО Ample Strike. Маневры проходили на территории Чехии, однако B-52 также успели слетать в Арктику и Румынию.
B-52 Stratofortress — тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВВС США. Самолет может взять на борт 31,5 тонны бомб и ракет — в том числе ядерных, — и применить их на расстоянии 7200 километров от своей базы.
Российская Газета: последние новости
Беспилотник-разведчик США заметили над Черноморским побережьем России Американскому F-22 предсказали гибель от российских истребителей СЭГЗ на форуме "Армия-2018" наметил перспективы на 2019 год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония выставила России жесткое условие мира694
В деле российских «отравителей» появилась проститутка277
«Хватит делать из России козла отпущения»732
Умерла звезда «Секретных материалов»59
Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе20
Видео
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия В мире
00:38
Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
00:06
Голый мужчина разгуливал в Санкт-Петербурге ночью
Общество
04:00
Япония выставила России жесткое условие мира
Политика Азия
04:13
Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию
Наука и техника Наука
01:22
МЧС обратилось к москвичам
Погода Новости Москвы
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение