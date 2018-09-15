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Американский бомбардировщик пролетел вблизи российской базы ПВО в Арктике
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Американский бомбардировщик пролетел вблизи российской базы ПВО в Арктике 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, который способен нести ядерное оружие, в субботу, 15 сентября, совершил полет вблизи морских границ Мурманской области, и арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
По имеющимся данным, B-52H с бортовым номером 61-0015 и позывным CHAOS43 совершил вылет с передовой авиабазы Фэрфорд (Великобритания). Вначале стратегический бомбардировщик пролетел вблизи побережья Мурманской области и у западного побережья Новой Земли, а затем облетел ыокруг архипелага Земля Франца-Иосифа, в том числе у острова Земля Александры, где в настоящее время расположена новейшая российская база ПВО «Арктический трилистник».
Американский бомбардировщик не нарушал границ России в ходе полета. Все время он находился в воздушном пространстве над международными водами Северного Ледовитого океана.
Для обеспечения продолжительности полета В-52Н был дозаправлен в воздухе самолетом-заправщиком ВВС США KC-135.
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