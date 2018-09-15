Ещё
Норвегия решила пересесть на электросамолеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Норвегия решила пересесть на электросамолеты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Правительство Норвегии собирается перевести внутреннее авиасообщение на электрические самолеты к 2040 году.
Планы Норвегии сделать так, чтобы все местные авиаперелеты осуществлялись на электрических самолетах, связаны со стремлением снизить выброс в атмосферу парниковых газов, передает Русская служба ВВС.
Для Норвегии с ее гористым ландшафтом и множеством островов у побережья большинство перелетов — короткие.
«У нас полет часто длится от 15 до 30 минут. Поэтому мы решили разработать программу, в рамках которой производители электрических самолетов могли бы через пару лет начать соревноваться за право участвовать в ней», — сказал директор компании по эксплуатации аэропортов Avinor Даг Фальк-Петерсен.
Препятствием в осуществлении плана является тот факт, что самолеты, работающие на электричестве — небольшие, рассчитанные максимум на двух человек.
В Норвегии надеются, что производители предложат электросамолеты, рассчитанные на 25 — 30 мест, и что первые такие машины можно будет ввести в эксплуатацию к 2025 году.
«Мы уверены, что такой самолет сможет летать на электричестве», — отметил Фальк-Петерсен.
В 2017 году холдинг «Технодинамика» заявлял о планах построить «более электрический» самолет на основе нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Компании Airbus, Rolls-Royce и Siemens объявляли о запуске совместного проекта по созданию прототипа самолета с одной турбиной на электротяге мощностью два мегаватта и тремя турбовентиляторными двигателями.
В 2011 году французские специалисты создали первый в мире пилотируемый легкий самолет с электрическим двигателем.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина решила направить спецназ в район Азовского и Черного морей Шойгу анонсировал регулярные военные учения России и Китая Украина перебросила сухопутные войска к Азовскому морю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны1134
Наставники едва не поругались на шоу «Голос 60+»28
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США918
Названы страны с самой нездоровой едой44
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей26
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение