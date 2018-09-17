В Госдуме оценили планы Киева создать военную базу в Азовском море

Шерин напомнил, что глубина Азовского моря колеблется в диапазоне от 7 до 14 метров, поэтому размещать там серьезные боевых корабли и подводные лодки не представляется возможным.

Депутат также подчеркнул, что такие планы говорят только о желании украинских политиков и чиновников «освоить» бюджетные средства. Шерин дал совет украинским властям обратить внимание на плачевное состояние судоремонтного завода в Николаеве, пишет «ФАН».

Ранее «СП» писала, что по данным украинских СМИ, до конца этого года на Азовском море планируется постройка полноценной морской базы ВМС Украины, а также развертывание катерного дивизиона.

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