Ещё
В Госдуме оценили планы Киева создать военную базу в Азовском море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме оценили планы Киева создать военную базу в Азовском море 

Свободная пресса + ещё 6 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин прокомментировал планы Киева по созданию военно-морской базы в Азовском море.
Шерин напомнил, что глубина Азовского моря колеблется в диапазоне от 7 до 14 метров, поэтому размещать там серьезные боевых корабли и подводные лодки не представляется возможным.
Депутат также подчеркнул, что такие планы говорят только о желании украинских политиков и чиновников «освоить» бюджетные средства. Шерин дал совет украинским властям обратить внимание на плачевное состояние судоремонтного завода в Николаеве, пишет «ФАН».
Ранее «СП» писала, что по данным украинских СМИ, до конца этого года на Азовском море планируется постройка полноценной морской базы ВМС Украины, а также развертывание катерного дивизиона.
Новости Украины: Олейник объяснил цель броска ВСУ на Азовское море
Свободная пресса: последние новости
Без клейма «Зроблено в Україні» Украина решила перебросить к Азовскому и Черному морям сотни спецназовцев В Китае создан первый многофункциональный военный самолёт, ориентированный на экспорт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери случилось новое «отравление»272
США выразили жесткую позицию по Крыму573
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась167
Российский «Ураган» напугал британцев33
В ресторане в Солсбери пострадали русские10
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение