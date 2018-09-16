В Госдуме оценили намерение Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT назвал «утопией» намерение Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море до конца 2018 года.

«Очень жаль, что наши братья продолжают сходить с ума. Это не серьёзно. Глубина в Азовском море от 7 до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь какие-то серьёзные боевые корабли, а тем более подводные лодки», — сказал он.

По мнению Шерина, украинские чиновники на самом деле заинтересованы не в строительстве военно-морской базы, а в «освоении» бюджетных денег.

«Сегодня у власти находятся те люди, которые находят высосанный из пальца повод, чтобы в очередной раз списать деньги на какие-то военные расходы, а по сути дела их разворовать. Если хотят заниматься реальным восстановлением флота или военных баз, пусть лучше вложат деньги и восстановят в Николаеве судостроительный завод, который на ладан дышит и вот-вот закроется, где строили «Адмирала Кузнецова», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что Украина намерена создать базу военно-морских сил в Азовском море до конца года.