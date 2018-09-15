США признали превосходство российских «СУшек» перед F-22 

Американский истребитель пятого поколения F-22 проиграет российским Су-30 СМ и Су-35 в воздушном бою. Такие выводы опубликовал американский военный обозреватель Алекс Локки.
Автор статьи отметает, что у американского F-22 не хватает вооружения для господства в воздухе, в то время как российские «Сушки» могут нести большой боезапас, обладают лучшей маневренностью и в целом выглядят мощнее.
Отмечается также, что =хваленая малозаметность F-22 может быть как плюсом, так и минусом. В атаку эти самолеты идет с выключенным радаром, а цели для них находит самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Если его собьют — F-22останется «беззащитен и слеп».
13 сентября США заявили о перехвате F-22 двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 у побережья Аляски. Их сопровождали Су-35. Истребители не нарушали воздушного пространства США и Канады, пишут «Известия».