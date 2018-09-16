Украина до конца года создаст военно-морскую базу в Азовском море 

База Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) может появиться в Азовском море до конца года. Соответствующее заявление пресс-служба правительства страны опубликовала в Facebook.
"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы украинского кабмина. — Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины".
Ранее стало известно, что Киев усилил армейскую группировку в Приазовье. Таким образом, как заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко, выполнен приказ украинского генштаба по обеспечению контроля ситуации в регионе, обороны морского побережья и поддержки действий корабельной группировки.