Бракованная игрушка. Почему самый дорогой истребитель не летает 

В крупных оружейных контрактах всего две по-настоящему важных составляющих: политическая ситуация (как между поставщиком и покупателем, так и вообще в мире), а также стоимость конкретного изделия. Традиционно все вопросы относительности ценников на изделия, особенно, если речь идет о многофункциональных истребителях, способных охранять воздушное пространство и наносить удары по земле, заканчивались на этапе сравнения характеристик отдельно взятых моделей, демонстрационных полетов и моделирования разных сценариев боевого применения.
Строго говоря, на протяжении нескольких десятилетий зарубежные союзники США по НАТО не имели возможности выбирать кошельком — большая часть авиапарка как европейских стран, так и союзников Америки на Ближнем Востоке давно состоит из «наиболее правильных» и универсальных машин американского производства F-15 и F-16. При этом национальные производители авиационной техники в Европе — в прямом смысле слова вымирающий вид. Полноценной технологической цепочкой, необходимой для разработки, проектирования, серийного производства и обслуживания, обладают всего два крупных концерна — французский Dassault Aviation и европейский альянс Alenia Aeronautica, BAE и EADS.
В случае с Францией отказа от перспективных истребителей не предвидится — Dassault Aviation не только участвует в международных тендерах на закупку истребителей поколения 4++, но и активно работает над созданием перспективной машины пятого поколения. Более независимым немцам повезло меньше — ни один из 130 оплаченных истребителей Eurofighter Typhoon, которые должны прийти на смену дряхлеющим Panavia Tornado, не может быть адаптирован для размещения тактического ядерного вооружения, которое Германия хранит на своей территории в рамках обязательств перед НАТО.
Вице-президент Лексингтонского института Дэниэл Гур отметил, что из-за действий США Германия, фактически, оказалась в заложниках ситуации и заплатит за попытку избавить себя от закупки американских самолетов дважды. Необходимость менять старые машины на новые возникла уже сейчас — к 2025 году все истребители Tornado будут списаны. К этому моменту предприимчивым немцам в срочном порядке придется придумать, как адаптировать под тактическое ядерное оружие почти полторы сотни истребителей. Второй вариант решения проблемы значительно дороже — для устранения противоречий и претензий со стороны США Германия может закупить несколько десятков истребителей F-35, однако о таких намерениях правительство страны пока не заявляло.
После скандалов относительно стоимости американских истребителей от дальнейшей закупки отказалось правительство Италии. Министр обороны страны из состава нового кабинета министров Элизабетта Трента сообщила, что военное ведомство страны «больше не закупит ни одного самолета» американского производства до пересмотра и аудита программы, а так же условий контракта. При этом ВВС Италии уже получили 10 истребителей F-35A, крупноузловая сборка которых налажена на мощностях предприятия Final Assembly and Check Out (FACO) в городе Камери, а общая потребность страны в таких машинах ранее оценивалась в 60-85 машин.
Деловая репутация
После начала «политических игр» и спекуляций вокруг истребителей F-35 стало понятно, что «кинуть на деньги» партнеров, уже оплативших крупную поставку, можно не только в сфере розничной и оптовой торговли мебелью, обувью или продуктами. Долгое время репутация американских производителей оружия, таких, как Raytheon, Lockheed Martin и Boeing была безупречной — почти всегда союзникам предлагали хоть и откровенно недешевые, но современные решения в области безопасности. Такое положение дел сохранялось ровно до того момента, когда правительство Турции и России начали переговоры о закупке комплексов ПВО/ПРО С-400, вопрос экспорта которых в Китай, Индию, и особенно в страны Ближнего Востока крайне беспокоит не только американских производителей оружия, но и правительство США в целом.
Правительство США допустило, пожалуй, одну из самых главных ошибок в отношениях с официальной Анкарой — от предупреждений и прозрачных намеков на осложнение сотрудничества, политические круги США запустили процедуру откровенного запугивания и шантажа. Рычагом давления на Турцию и президента страны Реджепа Эрдогана стал истребитель F-35, который Турция, будучи членом НАТО, попросила одной из первых. Скандал вокруг поставки истребителей пятого поколения достиг точки кипения в середине 2018 года, когда вместе с новым оборонным бюджетом Конгресс и Сенат США опубликовали запретительные постановления на передачу Турции уже собранных машин, а также объявили о скорой отправке турецких летчиков, проходящих подготовку для пилотирования F-35 на территории США, обратно в Турцию.
Реакция президента Эрдогана не заставила себя ждать. Действуя в духе заправского бизнесмена-международника, он не просто заявил, что США отказываются поставлять авиационную технику под надуманным предлогом, но и, фактически, «кидают» Турцию на деньги, не торопясь возвращать переведенные за истребители F-35 средства. Свое заявление президент Турции подкрепил цифрами — по словам Эрдогана, на счета в США было переведено не менее $800 млн Призыв действовать в рамках договоренностей и откровенные угрозы «поискать истребители в другом месте» пока не помогли — конфликт Турции и США вокруг F-35 не сдвигается с мертвой точки.
Деловая репутация США, как надежного международного партнера была посрамлена — впервые за несколько десятилетий сложилась уникальная ситуация, при которой клиент оказался «кинут» трижды, оставшись без денег, без товара и без должного уважения одновременно. Скандал с поставкой F-35 в Турцию может отразиться не только американо-турецких отношениях, но и на всем экспорте американской авиационной техники. Опасный прецедент, созданный с подачи далеко не робкого президента Эрдогана, может добавить решимости лидерам европейских государств, имеющих собственное мнение по вопросу закупки американской техники.
Конкурентный выбор
Нельзя не отметить, что F-35 в условиях свободного рынка, когда на покупателя не оказывают давление и не пытаются запугать санкциями, мягко говоря, не самое выгодное приобретение. Под видом малозаметного истребителя своим союзникам Соединенные Штаты предлагают так называемый «базовый пакет» — готовы корпуса с минимальным набором оборудования в версиях для ВВС, морской пехоты и флота. Стоимость таких машин варьируется от $95 млн до $117 млн Однако «базовость» в представлении американских производителей предусматривает передачу в строевые части машины, которая пока не может летать. За озвученную сумму потенциальный покупатель приобретает истребитель без вооружения, подсистем, и главное, двигателя — все равно, что предлагать арабскому шейху купить гиперкар Bugatti за $1 млн без двигателя, колес, руля, и садовой мебелью вместо эргономичного кокпита.
Полная стоимость истребителей пятого поколения F-35, включая расходы на эксплуатацию, плановый, срочный ремонт и многое другое, может заметно отличаться от того, что пишут в прайс-листах на международных авиасалонах представители американских компаний. Лучшим доказательством такой маркетинговой махинации является поставка американских истребителей в Норвегию. В общей сложности для ВВС северного союзника США будут построены 52 истребителя. Полная стоимость контракта при этом составила $10 млрд Путем нехитрых вычислений можно прийти к выводу, что протестированный, исправный и оснащенный оружием самолет обходится зарубежным заказчикам США почти в $193 млн В то же время, ценники на авиацию от прямых конкурентов — российских истребителей Су-35, поставляемых на экспорт, едва дотягивает до отметки в $83 млн Такую стоимость официально озвучил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, комментируя заключение российско-китайского контракта на поставку Су-35.
При этом о полноценном и оперативном боевом применении F-35 как США, так и союзниками, например, в Сирии, не идет и речи. В конце августа 2018 года американская организация по надзору за деятельностью правительства США (POGO) опубликовала документы, свидетельствующие о намеренном сокрытии критических недостатков F-35. По состоянию на 2018 год в конструкции самолета инспекторами ВВС и другим военным персоналом было выявлено не менее 966 критических уязвимостей, которые, согласно отчету американской НКО, в случае чрезвычайной ситуации приведут не только к смерти летчика, но и могут стать причиной гибели гражданского населения.
111 неисправностей относят к так называемой «категории повышенного риска» — в этот список вошли неисправности элементов механизации крыла, бортовые системы, двигатели, а также средства управления вооружением. При этом эксперты POGO обвинили Пентагон в намеренном искажении и подтасовке фактов, занижении количества неисправностей, а также отсутствии плана по устранению критических недостатков.
Одной из нерешаемых проблем стал сбой системы аварийного спасения — после отстрела кресла вместе с летчиком бортовые системы истребителя продолжают работать в штатном режиме, не сообщая об эвакуации пилота наземным службам или ближайшему штабу. В своем докладе эксперты POGO отметили, что каждый недостаток сам по себе не может оказать значительно влияния на эффективность F-35, однако в условиях реальных боевых действий может иметь место «целый комплекс неисправностей», после возникновения которых истребитель не сможет продолжать полет и выполнение боевой задачи.
Одним из самых неприятных сюрпризов, согласно отчетам POGO, стала неисправность в системе управления вооружением. Оказалось, что в ряде случаев F-35 не может эффективно применять ключевые средства поражения — высокоточные бомбы типа JDAM и другие корректируемые боеприпасы. В ходе изучения оцифрованных копий документов американские специалисты выяснили, что летчик-оператор F-35 подвержен «перегрузке» входящей информацией, а бортовая цифровая вычислительная машина самолета в отдельных случаях может самостоятельно смещать координаты местности для применения высокоточных ракет — проще говоря, один раз в 10, 20 или 50 пусков под огонь F-35 могут попасть «свои», особенно, если речь идет о применении высокоточных бомб в непосредственной близости от места огневого контакта.
В обслуживании F-35 тоже немало подводных камней. Постоянные сбои программного обеспечения требуют непрерывных обновлений. Без работы над боевым софтом истребители будут представлять собой лишь машины для ограниченного применения — они смогут запускать двигатели, выруливать на ВПП и даже взлетать, но вряд ли найдется слишком много безумцев, желающих участвовать в боевых действиях верхом на неисправных машинах. При этом боевыми кодами располагает только разработчик, а клиентам запрещено вмешиваться в боевой софт и менять его по своему усмотрению.
Концептуально F-35 действительно представляет собой уникальную машину, задумав которую Lockheed Martin, ВВС США, Морская пехота и ВМС могли совершить технологический прорыв, обогнав любых потенциальных противников на 15-20 лет. Но серьезных конкурентных преимуществ у нового американского истребителя перед машинами поколения 4++ нет, и скорее всего, не будет. Это обстоятельство заставляет задуматься, как уникальную машину смогли превратить в чудовищно проблемный самолет. Клиентам, официально оформившим контрактные обязательства с США, в этом случае остается только посочувствовать — оплачивать дальнейшие научные и опытно-конструкторские работы по истребителю F-35 Соединенные Штаты будут за их счет.
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