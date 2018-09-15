Бракованная игрушка. Почему самый дорогой истребитель не летает

В крупных оружейных контрактах всего две по-настоящему важных составляющих: политическая ситуация (как между поставщиком и покупателем, так и вообще в мире), а также стоимость конкретного изделия. Традиционно все вопросы относительности ценников на изделия, особенно, если речь идет о многофункциональных истребителях, способных охранять воздушное пространство и наносить удары по земле, заканчивались на этапе сравнения характеристик отдельно взятых моделей, демонстрационных полетов и моделирования разных сценариев боевого применения.

Строго говоря, на протяжении нескольких десятилетий зарубежные союзники США по НАТО не имели возможности выбирать кошельком — большая часть авиапарка как европейских стран, так и союзников Америки на Ближнем Востоке давно состоит из «наиболее правильных» и универсальных машин американского производства F-15 и F-16. При этом национальные производители авиационной техники в Европе — в прямом смысле слова вымирающий вид. Полноценной технологической цепочкой, необходимой для разработки, проектирования, серийного производства и обслуживания, обладают всего два крупных концерна — французский Dassault Aviation и европейский альянс Alenia Aeronautica, BAE и EADS

В случае с Францией отказа от перспективных истребителей не предвидится — Dassault Aviation не только участвует в международных тендерах на закупку истребителей поколения 4++, но и активно работает над созданием перспективной машины пятого поколения. Более независимым немцам повезло меньше — ни один из 130 оплаченных истребителей Eurofighter Typhoon, которые должны прийти на смену дряхлеющим Panavia Tornado, не может быть адаптирован для размещения тактического ядерного вооружения, которое Германия хранит на своей территории в рамках обязательств перед НАТО.

Вице-президент Лексингтонского института Дэниэл Гур отметил, что из-за действий США Германия, фактически, оказалась в заложниках ситуации и заплатит за попытку избавить себя от закупки американских самолетов дважды. Необходимость менять старые машины на новые возникла уже сейчас — к 2025 году все истребители Tornado будут списаны. К этому моменту предприимчивым немцам в срочном порядке придется придумать, как адаптировать под тактическое ядерное оружие почти полторы сотни истребителей. Второй вариант решения проблемы значительно дороже — для устранения противоречий и претензий со стороны США Германия может закупить несколько десятков истребителей F-35, однако о таких намерениях правительство страны пока не заявляло.

После скандалов относительно стоимости американских истребителей от дальнейшей закупки отказалось правительство Италии . Министр обороны страны из состава нового кабинета министров Элизабетта Трента сообщила, что военное ведомство страны «больше не закупит ни одного самолета» американского производства до пересмотра и аудита программы, а так же условий контракта. При этом ВВС Италии уже получили 10 истребителей F-35A, крупноузловая сборка которых налажена на мощностях предприятия Final Assembly and Check Out (FACO) в городе Камери , а общая потребность страны в таких машинах ранее оценивалась в 60-85 машин.

Деловая репутация

После начала «политических игр» и спекуляций вокруг истребителей F-35 стало понятно, что «кинуть на деньги» партнеров, уже оплативших крупную поставку, можно не только в сфере розничной и оптовой торговли мебелью, обувью или продуктами. Долгое время репутация американских производителей оружия, таких, как Raytheon, Lockheed Martin и Boeing была безупречной — почти всегда союзникам предлагали хоть и откровенно недешевые, но современные решения в области безопасности. Такое положение дел сохранялось ровно до того момента, когда правительство Турции России начали переговоры о закупке комплексов ПВО/ПРО С-400, вопрос экспорта которых в Китай , Индию, и особенно в страны Ближнего Востока крайне беспокоит не только американских производителей оружия, но и правительство США в целом.

Правительство США допустило, пожалуй, одну из самых главных ошибок в отношениях с официальной Анкарой — от предупреждений и прозрачных намеков на осложнение сотрудничества, политические круги США запустили процедуру откровенного запугивания и шантажа. Рычагом давления на Турцию и президента страны Реджепа Эрдогана стал истребитель F-35, который Турция, будучи членом НАТО, попросила одной из первых. Скандал вокруг поставки истребителей пятого поколения достиг точки кипения в середине 2018 года, когда вместе с новым оборонным бюджетом Конгресс и Сенат США опубликовали запретительные постановления на передачу Турции уже собранных машин, а также объявили о скорой отправке турецких летчиков, проходящих подготовку для пилотирования F-35 на территории США, обратно в Турцию.

Реакция президента Эрдогана не заставила себя ждать. Действуя в духе заправского бизнесмена-международника, он не просто заявил, что США отказываются поставлять авиационную технику под надуманным предлогом, но и, фактически, «кидают» Турцию на деньги, не торопясь возвращать переведенные за истребители F-35 средства. Свое заявление президент Турции подкрепил цифрами — по словам Эрдогана, на счета в США было переведено не менее $800 млн Призыв действовать в рамках договоренностей и откровенные угрозы «поискать истребители в другом месте» пока не помогли — конфликт Турции и США вокруг F-35 не сдвигается с мертвой точки.

Деловая репутация США, как надежного международного партнера была посрамлена — впервые за несколько десятилетий сложилась уникальная ситуация, при которой клиент оказался «кинут» трижды, оставшись без денег, без товара и без должного уважения одновременно. Скандал с поставкой F-35 в Турцию может отразиться не только американо-турецких отношениях, но и на всем экспорте американской авиационной техники. Опасный прецедент, созданный с подачи далеко не робкого президента Эрдогана, может добавить решимости лидерам европейских государств, имеющих собственное мнение по вопросу закупки американской техники.

Конкурентный выбор

Нельзя не отметить, что F-35 в условиях свободного рынка, когда на покупателя не оказывают давление и не пытаются запугать санкциями, мягко говоря, не самое выгодное приобретение. Под видом малозаметного истребителя своим союзникам Соединенные Штаты предлагают так называемый «базовый пакет» — готовы корпуса с минимальным набором оборудования в версиях для ВВС, морской пехоты и флота. Стоимость таких машин варьируется от $95 млн до $117 млн Однако «базовость» в представлении американских производителей предусматривает передачу в строевые части машины, которая пока не может летать. За озвученную сумму потенциальный покупатель приобретает истребитель без вооружения, подсистем, и главное, двигателя — все равно, что предлагать арабскому шейху купить гиперкар Bugatti за $1 млн без двигателя, колес, руля, и садовой мебелью вместо эргономичного кокпита.

Полная стоимость истребителей пятого поколения F-35, включая расходы на эксплуатацию, плановый, срочный ремонт и многое другое, может заметно отличаться от того, что пишут в прайс-листах на международных авиасалонах представители американских компаний. Лучшим доказательством такой маркетинговой махинации является поставка американских истребителей в Норвегию. В общей сложности для ВВС северного союзника США будут построены 52 истребителя. Полная стоимость контракта при этом составила $10 млрд Путем нехитрых вычислений можно прийти к выводу, что протестированный, исправный и оснащенный оружием самолет обходится зарубежным заказчикам США почти в $193 млн В то же время, ценники на авиацию от прямых конкурентов — российских истребителей Су-35, поставляемых на экспорт, едва дотягивает до отметки в $83 млн Такую стоимость официально озвучил глава «Ростеха» Сергей Чемезов , комментируя заключение российско-китайского контракта на поставку Су-35.

При этом о полноценном и оперативном боевом применении F-35 как США, так и союзниками, например, в Сирии, не идет и речи. В конце августа 2018 года американская организация по надзору за деятельностью правительства США (POGO) опубликовала документы, свидетельствующие о намеренном сокрытии критических недостатков F-35. По состоянию на 2018 год в конструкции самолета инспекторами ВВС и другим военным персоналом было выявлено не менее 966 критических уязвимостей, которые, согласно отчету американской НКО, в случае чрезвычайной ситуации приведут не только к смерти летчика, но и могут стать причиной гибели гражданского населения.

111 неисправностей относят к так называемой «категории повышенного риска» — в этот список вошли неисправности элементов механизации крыла, бортовые системы, двигатели, а также средства управления вооружением. При этом эксперты POGO обвинили Пентагон в намеренном искажении и подтасовке фактов, занижении количества неисправностей, а также отсутствии плана по устранению критических недостатков.

Одной из нерешаемых проблем стал сбой системы аварийного спасения — после отстрела кресла вместе с летчиком бортовые системы истребителя продолжают работать в штатном режиме, не сообщая об эвакуации пилота наземным службам или ближайшему штабу. В своем докладе эксперты POGO отметили, что каждый недостаток сам по себе не может оказать значительно влияния на эффективность F-35, однако в условиях реальных боевых действий может иметь место «целый комплекс неисправностей», после возникновения которых истребитель не сможет продолжать полет и выполнение боевой задачи.

Одним из самых неприятных сюрпризов, согласно отчетам POGO, стала неисправность в системе управления вооружением. Оказалось, что в ряде случаев F-35 не может эффективно применять ключевые средства поражения — высокоточные бомбы типа JDAM и другие корректируемые боеприпасы. В ходе изучения оцифрованных копий документов американские специалисты выяснили, что летчик-оператор F-35 подвержен «перегрузке» входящей информацией, а бортовая цифровая вычислительная машина самолета в отдельных случаях может самостоятельно смещать координаты местности для применения высокоточных ракет — проще говоря, один раз в 10, 20 или 50 пусков под огонь F-35 могут попасть «свои», особенно, если речь идет о применении высокоточных бомб в непосредственной близости от места огневого контакта.

В обслуживании F-35 тоже немало подводных камней. Постоянные сбои программного обеспечения требуют непрерывных обновлений. Без работы над боевым софтом истребители будут представлять собой лишь машины для ограниченного применения — они смогут запускать двигатели, выруливать на ВПП и даже взлетать, но вряд ли найдется слишком много безумцев, желающих участвовать в боевых действиях верхом на неисправных машинах. При этом боевыми кодами располагает только разработчик, а клиентам запрещено вмешиваться в боевой софт и менять его по своему усмотрению.

Концептуально F-35 действительно представляет собой уникальную машину, задумав которую Lockheed Martin, ВВС США, Морская пехота и ВМС могли совершить технологический прорыв, обогнав любых потенциальных противников на 15-20 лет. Но серьезных конкурентных преимуществ у нового американского истребителя перед машинами поколения 4++ нет, и скорее всего, не будет. Это обстоятельство заставляет задуматься, как уникальную машину смогли превратить в чудовищно проблемный самолет. Клиентам, официально оформившим контрактные обязательства с США, в этом случае остается только посочувствовать — оплачивать дальнейшие научные и опытно-конструкторские работы по истребителю F-35 Соединенные Штаты будут за их счет.

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