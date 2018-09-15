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Около 8 тыс. военнослужащих приняли участие в экологической акции в Свердловской области
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Около 8 тыс. военнослужащих приняли участие в экологической акции в Свердловской области 

ТАСС 29 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Субботник с участием 8 тыс. военнослужащих и членов их семей прошел на территории Свердловской области. К акции также присоединились воспитанники Екатеринбургского суворовского училища и сотрудники военного комиссариата региона. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Около 8 тысяч военнослужащих Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа приняли участие в экологической акции в честь месячника экологических субботников «Зеленая Россия», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что акция проходила в военных городках и пунктах постоянной дислокации. Участники убирали территории от мусора, а также белили деревья и бордюрные плитки.
Месячник экологических субботников «Зеленая Россия» объявлен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На сайте губернатора говорится, что мероприятия в рамках акции будут проходить в регионе до 7 октября.
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