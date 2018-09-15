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Украина стягивает войска к границе с ЛНР
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Украина стягивает войска к границе с ЛНР 

News.ru 35 минут назад
Вооруженные силы Украины перебрасывают военные группировки на линию разграничения с самопровозглашенной Луганской народной республикой. Десятки единиц техники замечены на железнодорожной станции города Лисичанска, сообщили в Центре общественных связей МВД республики.
«По данному сообщению была назначена проверка. Факты подтвердились», — рассказали в пресс-службе Центра.
Правоохранительное ведомство выяснило, что к границам ЛНР украинские военные передислоцировали около 90 единиц техники различного назначения. Перепроска происходила в ходе ротации 58-й отдельной мотопехотной бригады.
Ранее в народной милиции ЛНР сообщили, что силовики Украины минируют участки у линии соприкосновения в Донбассе. Там также зафиксировали нарушения так называемого «школьного» перемирия, которое было объявлено в канун начала учебного года.
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