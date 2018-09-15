Украина стягивает войска к границе с ЛНР

Вооруженные силы Украины перебрасывают военные группировки на линию разграничения с самопровозглашенной Луганской народной республикой. Десятки единиц техники замечены на железнодорожной станции города Лисичанска , сообщили в Центре общественных связей МВД республики.

«По данному сообщению была назначена проверка. Факты подтвердились», — рассказали в пресс-службе Центра.

Правоохранительное ведомство выяснило, что к границам ЛНР украинские военные передислоцировали около 90 единиц техники различного назначения. Перепроска происходила в ходе ротации 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Ранее в народной милиции ЛНР сообщили, что силовики Украины минируют участки у линии соприкосновения в Донбассе. Там также зафиксировали нарушения так называемого «школьного» перемирия, которое было объявлено в канун начала учебного года.