Юрий Борисов: жители Дальнего Востока не должны чувствовать себя ущербными

России подходят к завершению самые масштабные с 80-х годов военные маневры «Восток-2018». В Охотском море с палубы противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» взлетел вертолет Ка-27 ПЛ, чтобы отработать поиск подводных лодок с помощью гидроакустической станции. При необходимости он может нести не только сканирующую технику, но и противолодочные торпеды с системой самонаведения.

Для участия в маневрах отряд кораблей Северного флота еще 8 августа вышел из основного пункта базирования на Кольском полуострове и преодолел по Северному морскому пути более 5 тысяч морских миль.

"Вести в субботу" встретились с Юрием Борисовым — новым вице-премьером федерального правительства, который отвечает не только за такие боевые корабли, но и, в частности, за гражданское судостроение.

Юрий Иванович, остров Русский Босфор восточный начало Северного морского пути. А где Севморпуть, там завод «Звезда» . Конечно, хочется выявить какую-то государственную тайну. Оттолкнусь от слов президента, который сказал, что значение завода не только дальневосточное, но и всероссийское. А всей России от завода «Звезда» что?

Польше. — Российское судостроение всегда имело перекос в сторону строительства военных кораблей. Даже в советские времена гражданские суда строились у наших партнеров в Германии

— В Финляндии мы не имели крупной верфи, которая могла бы строить крупнотоннажные суда, необходимость в которых сегодня очень острая. Это связано с освоением Северного шельфа, Северного морского пути. Нужны корабли другого класса: ледоколы повышенной мощности, контейнеровозы, суда для перевозки газоконденсата. Компетенций в судостроении у России, к сожалению, не было, поэтому завод «Звезда» — это пионерский проект, крупнейшая в мире верфь, которая после окончания второй очереди будет способна перерабатывать около 330 тысяч тонн металла. Сегодня такой верфи в России нет.

— Давайте переведем на понятный язык: 300 тысяч тонн металла, в мосту столько есть?

— Я думаю нет столько в мосту.

— Расскажите про ледокол «Лидер»?

— Это ледокол повышенной мощности — 120 мегаватт. Он может проходить сложные ледовые торосы, ломать лед толщиной до 7 метров.

— Этого не может быть, потому что не может быть такого льда!

— Это может быть. Он может делать широкие проходы, чтобы крупные суда могли за ним на повышенных скоростях — до 12 узлов — проходить Северный морской путь, а это время и деньги. А на Севере в это время еще льды бывают.

— То, о чем вы говорите означает, что это будет Севморпуть будет работать круглый год?

— Абсолютно точно, это круглогодичная работа судов.

— Я начал вчитываться в материалы и обнаружил одну меру, которая инстинктивно кажется антирыночной: с 1 января 2019 года только суда российского производства могут ходит по российским водам. До конца ли это продумано?

— Начнем с того, что мы не первопроходцы в этом плане. Америка еще в 20-х годах ввела подобную меру, чтобы защитить своих производителей, своих судовладельцев, весь каботаж перевозки и в Америке, и в прибрежных водах. Только суда, построенные в Америке, под американским флагом могут там ходить. Северный морской путь — это только российские прибрежные воды, поэтому мы защищаем своих судостроителей в этом плане.

— То есть логика такая: пришли, например, китайцы или корейцы во Владивосток, переложили свой груз на российские корабли, и уже они пошли по Северному пути?

— В основном так будет делаться. Но я сразу говорю, что есть оговорка, что по решению правительства разрешено будет проходить судам других стран, чтобы не сдерживать бизнес-процесс. Наверное, все типы судов мы не в состоянии будем сразу перекрыть, поэтому такое исключение сделано и оно будет работать. Я считаю, что здесь нет напрямую никаких антирыночных мер. Это нормальная защита российского производителя. Она должна стимулировать загрузку, в том числе и «Звезды». Она имеет очень конкретные планы реализации первой и второй очередей: до 2035 года должно построить около 150 судов.

— Хватает ли вам людей на таких производствах? Я не в первый раз во Владивостоке, пару раз заезжал на бывшие большие советские промышленные объекты здесь и удивлялся их масштабам. Мне говорили: что ты хочешь, здесь заключенные работали. А как сейчас, в свободные времена?

— Об этом много говорил президент Российской Федерации, что действительно демографическая политика требует еще совершенства на Дальнем Востоке, это малонаселенные территории. И, конечно, для закрепления молодого трудоспособного населения, самой активной части людей необходимо создавать подобное высокотехнологичное производство, каковым является «Звезда». Здесь сосредоточено больше предприятий оборонно-промышленного комплекса. А строительство на острове Русском университета — это целый конгломерат высокотехнологичных предприятий, который будет вокруг этого университета расположен. Это обеспечит приток молодых, здоровых, умных россиян. И я надеюсь, что демография на Дальнем Востоке год от года должна улучшаться. Конечно, много факторов влияет на это: и зарплата, и обеспечение различными социальными услугами, по которым Дальний Восток, наверное, не дотягивает до среднероссийских. Это как раз и есть задачи правительства на ближайшее время, чтобы дальневосточные жители не испытывали никакого дискомфорта и не чувствовали себя ущербными по отношению жителям европейской части России.