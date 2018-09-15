Польша может разрешить США размещать у себя военные базы

Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак не исключил того, что у американцев есть шанс разместить своих базы на территории Польши. Об этом сообщил телеканал TVN.

«Если бы не было шанса, все закончилось бы исключительно общими разговорами. Сегодня мы поговорим о деталях», — сказал он по итогам встречи с членами палаты представителей конгресса США.

Они также обсудили поставки в Польшу американской военной техники, но подробностей не привел. Немного ранее Варшава сделала США предложение разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию. На эти цели Польша готова потратить около 1,5-2 миллиарда долларов.