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Польша может разрешить США размещать у себя военные базы
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Польша может разрешить США размещать у себя военные базы 

360tv.ru 1 час назад
Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак не исключил того, что у американцев есть шанс разместить своих базы на территории Польши. Об этом сообщил телеканал TVN.
«Если бы не было шанса, все закончилось бы исключительно общими разговорами. Сегодня мы поговорим о деталях», — сказал он по итогам встречи с членами палаты представителей конгресса США.
Они также обсудили поставки в Польшу американской военной техники, но подробностей не привел. Немного ранее Варшава сделала США предложение разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию. На эти цели Польша готова потратить около 1,5-2 миллиарда долларов.
В последнее время Польша в рамках предотвращения возможной военной угрозы со стороны России начала программу увеличения численности военнослужащих. НАТО, в свою очередь, отправило в Польшу многонациональную боевую батальонную группу, а Штаты — многонациональную боевую батальонную группу. При этом Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов по нападению на страны НАТО.
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