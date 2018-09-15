Ещё
В РВСН прошла церемония приведения молодых лейтенантов под Боевое знамя Тагильского ракетного соединения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РВСН прошла церемония приведения молодых лейтенантов под Боевое знамя Тагильского ракетного соединения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
К выпускникам военных вузов 2018 года с напутственным словом обратились командир Тагильского соединения генерал-майор Юрий Сытник и ветераны-ракетчики.
Сегодня в Тагильском ракетном соединении прошло торжественное мероприятие, посвященное приведению под Боевое знамя ракетной дивизии молодых офицеров — выпускников высших военных учебных заведений 2018 года.
В мероприятии приняли участие более 100 выпускников вузов.
К молодым лейтенантом с напутственным словом обратились командир Тагильского соединения генерал-майор Юрий Сытник и ветераны-ракетчики. пожелав им гордо нести звание воина-ракетчика и достойно выполнять свой долг на благо нашего Отечества.
Также на торжественное мероприятие были приглашены гости Государственной корпорация по атомной энергии «Росатом», для молодых лейтенантов после главной церемонии пройдет концерт с выступлением народных артистов РФ.
ТК «Звезда»: последние новости
Польша понадеялась на размещение баз США на своей территории Вертолеты ВКС РФ обеспечат высадку тактического десанта на полигоне «Цугол» Боевая авиация ЗВО примет участие в параде в ознаменование 75-й годовщины освобождения Брянска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США732
Комики пошутили о Петрове и Боширове59
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи14
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе527
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов27
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение