В РВСН прошла церемония приведения молодых лейтенантов под Боевое знамя Тагильского ракетного соединения

К выпускникам военных вузов 2018 года с напутственным словом обратились командир Тагильского соединения генерал-майор Юрий Сытник и ветераны-ракетчики.

Сегодня в Тагильском ракетном соединении прошло торжественное мероприятие, посвященное приведению под Боевое знамя ракетной дивизии молодых офицеров — выпускников высших военных учебных заведений 2018 года.

В мероприятии приняли участие более 100 выпускников вузов.

К молодым лейтенантом с напутственным словом обратились командир Тагильского соединения генерал-майор Юрий Сытник и ветераны-ракетчики. пожелав им гордо нести звание воина-ракетчика и достойно выполнять свой долг на благо нашего Отечества.