Medya Günlüğü (Турция): Русско-турецкий флот

Известно, что на протяжении всей истории Турция Россия много раз воевали друг с другом, но знаете ли вы, что в определенный период времени две страны, пусть и недолго, были союзниками?

Да, Османская и Российская империи, которые с XVI по XX век ровно 12 раз воевали друг с другом, однажды, в 1798-1800 годы, вступили в военное сотрудничество…

Все началось с того, что император Франции Наполеон Бонапарт занял Египет в 1789 году. Тогда с французской оккупацией Египта изменился статус семи крупных островов в Ионическом море. Когда острова перешли под контроль Франции, русские и турки обеспокоились этой ситуацией.

В 1798 году Россия и Османская империя решили заключить союз, чтобы отнять острова у Франции, и для освобождения от французских солдат важнейшей в регионе крепости Корфу был подготовлен совместный план.

24 октября 1798 года русско-турецкий объединенный флот в составе примерно десяти кораблей начал блокаду крепости Корфу. Возглавлял объединенный флот известный русский адмирал Федор Ушаков, который несколькими годами ранее командовал флотом, разбившим турецкую эскадру. Для блокады крепости Корфу с целью поддержки русско-турецкого флота в регион было отправлено еще шесть русских кораблей под командованием капитана Сенявина.

Турецкую сторону в совместной операции представлял адмирал Кадыр-бей. В книге Михаила Петрова «Адмирал Ушаков», написанной в 1996 году, отмечается: «Адмирал Кадыр-бей говорил, что для него большая честь участвовать в операции вместе с прославленным адмиралом Ушаковым».

В результате совместных консультаций адмирала Ушакова и адмирала Кадыр-бея, принимая во внимание сильные позиции, занятые французской армией в крепости Корфу, было решено воспользоваться десантными подразделениями России и Османской империи.

К 13 ноября десант высадился на побережье Корфу, а 16 ноября начался артиллерийский обстрел крепости.

В декабре в регион было отправлено еще несколько российских кораблей. 10 февраля 1799 года на Корфу было переброшено 4 250 турецких солдат. По мнению российских историков, турки с лихвой выполнили свои союзнические обязательства. В операции участвовали и албанские войска.

Наконец, 18-19 февраля русско-турецкий флот начал операцию. В результате операции в плен сдались 2 931 француз (в том числе четыре генерала). Погибли 130 русских и 168 турок и албанцев.

Таким образом, в результате операций объединенного флота Российской и Османской империй под руководством адмиралов Федора Ушакова и Кадыр-бея регион и прежде всего крепость Корфу были освобождены от французской оккупации. Примерно через год, 21 марта 1800 года между Россией и Османской империей было подписано 12-пунктное соглашение и создана республика, которая во внутренних делах имела свободу действий, а во внешней политике подчинялась Османской империи.

В честь победы над французами на Корфу русский адмирал Федор Ушаков был награжден султаном Селимом III.

Историк, профессор Ильбер Ортайлы (İlber Ortaylı) при ответе на вопрос Кюбры Пар (Kübra Par) из «Хабертюрк» (Habertürk) «неужели мы никогда не были союзниками с русскими» отметил: «Один пример есть. Адмирал Кадыр-бей и Ушаков заключали союз. В 1800 году мы отняли у Наполеона Ионические острова. Две монархии создали там республику под своим покровительством. На Венском конгрессе она была передана под протекторат Великобритании».