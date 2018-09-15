Военнослужащие российской военной базы в Армении победили в соревнованиях среди разведывательных подразделений ЮВО

Состязания проходили после курса интенсивной подготовки, на котором особое внимание было уделено вопросам организации наблюдательных постов, разведывательных засад, налетов, действиям в разведывательном дозоре, приемам маскировки.

Состязания проходили после проведения месячного специального курса интенсивной подготовки, на котором особое внимание было уделено вопросам организации наблюдательных постов, разведывательных засад, налетов, действиям в разведывательном дозоре, приемам маскировки, бесшумному передвижению в горах при выполнении различных задач в тылу противника. При обучении военнослужащих активно использовался опыт применения разведывательных подразделений в современных вооруженных конфликтах.

В ходе состязаний разведчики, используя комплекс разведки «Стрелец», штатное стрелковое оружие, горную экипировку и снаряжение, выполняли задачи ведения разведывательно-поисковых действий, устройства засад, налета, захвата пленных, осуществления отхода по труднопроходимой местности, передачи координат целей артиллерийским подразделениям для уничтожения объектов условного противника, преодоление водных преград и прибытие в район сбора.

По результатам действий разведчиков и оценке на каждом этапе первое место заняла команда российской военной базы в Армении, набравшая 300 баллов. Победители получили ценные призы, грамоты и переходящий кубок.