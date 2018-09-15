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На российской военной базе в Армении юнармейцы ЮВО прошли «курс молодого бойца»
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На российской военной базе в Армении юнармейцы ЮВО прошли «курс молодого бойца» 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, военнослужащие соединения показали школьникам современную экипировку и средства маскировки, стрелковое вооружение и прицелы, новые комплексы связи и разведки и учебно-материальную базу.
Юнармейцы средней школы российской военной базы в Армении приняли участие в мероприятии, которое состоялось на территории военного городка Полигон. В ряды отряда торжественно были приняты 20 школьников, которые затем прошли испытания «курса молодого бойца».
Во время митинга у памятника танку Т-34 и бюстов 10 воинов-танкистов — Героев Советского Союза новые члены юнармейского отряда присягнули в верности движению и его идеалам и получили значки из рук командира военной базы полковника Владимира Елканова. Школьников поздравили также представители дипломатического корпуса и силовых структур России и Армении, местных властей, ветераны.
Затем все участники отправились в войсковой тир соединения и спортивный городок, чтобы пройти инструктаж и испытания в стрельбе, строевой подготовке, сдаче физических нормативов на скорость, силу, выносливость и преодоление полосы препятствий.
Военнослужащие соединения показали юнармейцам и школьникам современную экипировку и средства маскировки, стрелковое вооружение и прицелы, новые комплексы связи и разведки и учебно-материальную базу. В ходе занятий юноши и девушки изучили материальную часть стрелкового оружия и правила безопасности при проведении стрельб, получили начальные знания в области баллистики, выполнили начальные упражнения учебных стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
Ребята показали отличную подготовку и знания в области военно-тактических игр. По результатам «курса молодого бойца» школьникам, выполнившим разрядные требования, выданы протоколы с результатами сдачи зачетов и удостоверения юнармейцев.
В военно-патриотическом мероприятии приняли участие около 100 детей военнослужащих и более 300 военнослужащих соединения ЮВО в Закавказье.
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