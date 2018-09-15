На российской военной базе в Армении юнармейцы ЮВО прошли «курс молодого бойца»

Кроме того, военнослужащие соединения показали школьникам современную экипировку и средства маскировки, стрелковое вооружение и прицелы, новые комплексы связи и разведки и учебно-материальную базу.

Юнармейцы средней школы российской военной базы в Армении приняли участие в мероприятии, которое состоялось на территории военного городка Полигон. В ряды отряда торжественно были приняты 20 школьников, которые затем прошли испытания «курса молодого бойца».

Во время митинга у памятника танку Т-34 и бюстов 10 воинов-танкистов — Героев Советского Союза новые члены юнармейского отряда присягнули в верности движению и его идеалам и получили значки из рук командира военной базы полковника Владимира Елканова. Школьников поздравили также представители дипломатического корпуса и силовых структур России и Армении, местных властей, ветераны.

Затем все участники отправились в войсковой тир соединения и спортивный городок, чтобы пройти инструктаж и испытания в стрельбе, строевой подготовке, сдаче физических нормативов на скорость, силу, выносливость и преодоление полосы препятствий.

Военнослужащие соединения показали юнармейцам и школьникам современную экипировку и средства маскировки, стрелковое вооружение и прицелы, новые комплексы связи и разведки и учебно-материальную базу. В ходе занятий юноши и девушки изучили материальную часть стрелкового оружия и правила безопасности при проведении стрельб, получили начальные знания в области баллистики, выполнили начальные упражнения учебных стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Ребята показали отличную подготовку и знания в области военно-тактических игр. По результатам «курса молодого бойца» школьникам, выполнившим разрядные требования, выданы протоколы с результатами сдачи зачетов и удостоверения юнармейцев.

В военно-патриотическом мероприятии приняли участие около 100 детей военнослужащих и более 300 военнослужащих соединения ЮВО в Закавказье.