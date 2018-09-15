Ми-8 высаживают десант под плотным огнем: впечатляющие кадры учений «Восток-2018»

Впервые на маневрах «Восток-2018» авиацией, кораблями и морской пехотой руководили с корабельного командного пункта.

«Звезда» публикует впечатляющие кадры нового этапа стратегических маневров «Восток-2018». Согласно легенде учений, морпехам предстояло штурмовать берег полигона Клерк, на котором находился условный противник.

Задача — выбить врага из опорных пунктов и захватить плацдарм. Под плотным огнем вертолеты Ми-8 высадили на берег десант. На стратегических высотах закрепились снайперы и пулеметчики. С воздуха их прикрывали фронтовые штурмовики Су-25.

Морпехи успешно прорвали оборону «противника», после чего к берегу подплыли десантные катера: за дело взялась ударная группа на боевых машинах пехоты. Затем в «бой» вступила рота, усиленная огнеметным отделением. Также в составе каждого ее взвода есть гранатометчики и пулеметчики.

Впервые на маневрах «Восток-2018» и авиацией, и кораблями, и морской пехотой руководили с корабельного командного пункта, расположенного на измерительном комплексе «Маршал Крылов». С его борта можно связаться с любой точкой планеты, координируя действия войск.

Маневры «Восток-2018» стартовали 11 сентября. Активная фаза учений продлится до 17 сентября. Всего в них принимают участие более трехсот тысяч военнослужащих. В маневрах задействованы около 80 кораблей и судов обеспечения, более 36 тысяч танков, БТР и других машин и около 1000 БПЛА.