В ходе учений инспекторы ВАИ безопасно сопроводили более 500 военных машин в составе механизированных колонн 

Инспекторы ВАИ Южного военного округа обеспечили безопасность дорожного движения в ходе проведения масштабных ротных тактических учений.
Инспекторов ВАИ обеспечили ежедневное сопровождение колонн военной техники, совершающих марши из Гудауты на полигоны Цабал, Нагвалоу и обратно. Общая протяженность маршрутов, используемых для перемещения колонн военных машин, составила свыше 200 км.
Безопасность движения войск на технике в населенных пунктах, на дорогах общего пользования и в районах, на которых проводились мероприятия учений, обеспечивали 10 передвижных мобильных постов ВАИ.
Также для обеспечения безопасного движения воинских колонн на дорогах общего пользования было организовано тесное взаимодействие ВАИ ЮВО с органами ГИБДД Республики.