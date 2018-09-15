В ходе учений инспекторы ВАИ безопасно сопроводили более 500 военных машин в составе механизированных колонн

Инспекторы ВАИ Южного военного округа обеспечили безопасность дорожного движения в ходе проведения масштабных ротных тактических учений.

Инспекторов ВАИ обеспечили ежедневное сопровождение колонн военной техники, совершающих марши из Гудауты на полигоны Цабал, Нагвалоу и обратно. Общая протяженность маршрутов, используемых для перемещения колонн военных машин, составила свыше 200 км.

Безопасность движения войск на технике в населенных пунктах, на дорогах общего пользования и в районах, на которых проводились мероприятия учений, обеспечивали 10 передвижных мобильных постов ВАИ.