Проход колонн боевых машин для учений в Абхазии обеспечили инспекторы ВАИ

ВАИ обеспечила ежедневное сопровождение колонн военной техники, совершающих марши из Гудауты на полигоны Цабал, Нагвалоу и обратно.

Инспекторы военной автомобильной инспекции Южного военного округа в Абхазии обеспечили безопасность дорожного движения в ходе проведения военнослужащими российской военной базы масштабных ротных тактических учений. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Инспекторы ВАИ обеспечили ежедневное сопровождение колонн военной техники, совершающих марши из Гудауты на полигоны Цабал, Нагвалоу и обратно. Общая протяженность маршрутов, используемых для перемещения колонн военных машин, составила свыше двухсот километров.

Безопасность движения войск на технике в населенных пунктах, на дорогах общего пользования и в районах, на которых проводились мероприятия учений, обеспечивали десять передвижных мобильных постов ВАИ.

Также для обеспечения безопасного движения воинских колонн на дорогах общего пользования было организовано тесное взаимодействие ВАИ ЮВО с органами ГИБДД республики.