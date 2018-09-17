Ещё
Проход колонн боевых машин для учений в Абхазии обеспечили инспекторы ВАИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проход колонн боевых машин для учений в Абхазии обеспечили инспекторы ВАИ 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ВАИ обеспечила ежедневное сопровождение колонн военной техники, совершающих марши из Гудауты на полигоны Цабал, Нагвалоу и обратно.
Инспекторы военной автомобильной инспекции Южного военного округа в Абхазии обеспечили безопасность дорожного движения в ходе проведения военнослужащими российской военной базы масштабных ротных тактических учений. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Инспекторы ВАИ обеспечили ежедневное сопровождение колонн военной техники, совершающих марши из Гудауты на полигоны Цабал, Нагвалоу и обратно. Общая протяженность маршрутов, используемых для перемещения колонн военных машин, составила свыше двухсот километров.
Безопасность движения войск на технике в населенных пунктах, на дорогах общего пользования и в районах, на которых проводились мероприятия учений, обеспечивали десять передвижных мобильных постов ВАИ.
Также для обеспечения безопасного движения воинских колонн на дорогах общего пользования было организовано тесное взаимодействие ВАИ ЮВО с органами ГИБДД республики.
ТК «Звезда»: последние новости
Крупные маневры будут проводиться в России каждые пять лет – Шойгу Беспилотник США провел разведку в небе над Донбассом Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» зашёл с визитом в порт острова Порос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомбу для Захарченко сделали в США384
Российский певец погиб в страшном ДТП23
Новое отравление в Солсбери. Пострадали россияне271
«Кровь стынет в жилах»: «Ураган» ужаснул британцев237
Верзилов ослеп и оглох88
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:19
Каспийскую флотилию подняли по тревоге
Армия Войска
02:50
Бомбу для Захарченко сделали в США
В мире
04:41
Верзилов ослеп и оглох
Общество
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение