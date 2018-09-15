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В Китае создан первый многофункциональный военный самолёт, ориентированный на экспорт
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В Китае создан первый многофункциональный военный самолёт, ориентированный на экспорт 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
FTC-2000G — первый многофункциональный военный самолёт китайской разработки, ориентированный на экспорт, сошёл с производственной линии.
Воздушное судно разработано Гуйчжоуской компанией авиационной промышленности при Китайской государственной корпорации авиационной промышленности AVIC в соответствии с потребностями международного рынка, передаёт «Синьхуа».
По данным агентства, которое ссылается на разработчиков, главной характеристикой нового самолёта является его многофункциональность.
FTC-2000G предназначен прежде всего для наступления, а также для выполнения воздушных боевых операций и тренировочных заданий. Кроме того, он может применяться для разведки. Также на FTC-2000G можно закрепить до семи узлов для подвески вооружения весом до 3 тонн
Первый полёт многофункционального военного самолёта запланирован уже на конец сентября 2018 года.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай готов к поставке крупнейших в мире гидросамолётов.
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