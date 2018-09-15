Американскому F-22 предсказали гибель от российских истребителей

Недавно у Аляски в небе встретились новейшие истребители ВВС США и ВКС РФ . Если бы между ними произошел бой, американцы проиграли бы его. Флагман истребительной авиации Соединенных Штатов — стелс-истребитель F-22 Raptor. Если его «младший брат» F-35 Lighting II относится скорее к классу легких штурмовиков и способен атаковать безобидные цели в воздухе либо бомбить объекты на земле, то Raptor — самолет завоевания господства в воздухе, ему расчищать и охранять небо над полем битвы. В России та же функция возложена на сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35. На их фоне американская машина выглядит довольно бледно — и не только из-за технологии стелс.

F-22 явно не хватает вооружения, он полагается на скрытность, поэтому встреча лицом к лицу с передовым российским истребителем поставит его в невыгодное положение, пишет военный обозреватель Business Insider Алекс Локи. Су-35 обладает лучшей маневренностью, что дает ему большое преимущество как при уклонении от вражеских ракет во время дуэли на дальней дистанции, так и в ближнем воздушном бою.

— Когда я летал на F-22, моей задачей было избежать маневренного боя с противником. Вместо этого мы использовали преимущества истребителя в скрытности, — рассказал отставной пилот подполковник Девид Берк.

Малозаметность Raptor — также палка о двух концах. Скрытности ради истребитель идет в атаку с выключенным радаром, а цели для него находит и подсвечивает самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Если же тот собьют — у российских истребителей и наземных комплексов ПВО есть для этого специальные дальнобойные ракеты, наводящиеся на излучение радара, — F-22 останется слеп и беззащитен.

Особенности стелс-самолета делают Raptor малопригодным и для охраны государственных границ. При перехвате истребитель сближается с самолетом, вторгшимся в его воздушное пространство, и передает по радио: «Развернитесь, иначе я буду вынужден принять меры». Приказ обычно сопровождается демонстрацией подвешенных под крыльями ракет. Однако оружие F-22 спрятано во внутренние отсеки фюзеляжа, показать ему нечего.

— Возможно, для перехвата лучше использовать более старый и дешевый F-15, — предположил специалист по боевой авиации Королевского института объединенных служб Джастин Бронк.