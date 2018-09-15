Дрон‐разведчик из США запустили на границе Украины с Донбассом

Болгарии и Американский стратегический беспилотник начал разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, сообщил «Интерфакс» . Дрон вылетел с Сицилии и через воздушное пространство Греции Румынии попал на Украину

К выполнению многочасового разведывательного полета вдоль линии разграничения в Донбассе беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk приступил утром 15 сентября. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. Согласно этой информации, американский дальний беспилотник ориентировочно с 11:00 московского времени начал выполнять задание вблизи линии разграничения, осуществляя полет в подконтрольном Киеву воздушном пространстве.

RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 километров на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать разведданные командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 километров.