Американский беспилотник проводит разведку у линии разграничения в Донбассе

RQ-4B Global Hawk — стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США — утром 15 сентября приступил к выполнению многочасового разведывательного полета вдоль линии разграничения в Донбассе.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинговых западных авиационных ресурсов, американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, ориентировочно с 11:00 мск начал выполнять задание вблизи линии разграничения, осуществляя полет в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

При этом отмечается, что в Донбасс беспилотник ВВС США летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

Справка «СП»

Беспилотник RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника.

При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.

RQ-4A Global Hawk, имеет взлётную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров

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