В Польше заявили о реальной возможности размещения американских военных баз

В настоящее время Блащак находится с визитом в США и уже встретился с членами палаты представителей конгресса США. Блащак, которого цитирует телеканал TVN, представил американским парламентариям «аргументы в пользу постоянного присутствия американских войск»

По его оценке, для присутствия в Польше постоянных американских военных баз имеется «конкретная, реальная возможность».

"Если бы не было шанса, все закончилось бы исключительно общими разговорами. Сегодня мы поговорим о деталях", — сказал министр.

Он также рассказал, что обсуждает в США поставки в Польшу американской военной техники, однако отказался раскрыть подробности.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, Варшава готова понести для этого расходы порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии. Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.