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В Польше заявили о реальной возможности размещения американских военных баз
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В Польше заявили о реальной возможности размещения американских военных баз 

РИА Новости + ещё 4 52 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВАРШАВА, 15 сен — РИА Новости. Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что видит реальные шансы размещения в его стране американских военных баз.
В настоящее время Блащак находится с визитом в США и уже встретился с членами палаты представителей конгресса США. Блащак, которого цитирует телеканал TVN, представил американским парламентариям «аргументы в пользу постоянного присутствия американских войск»
По его оценке, для присутствия в Польше постоянных американских военных баз имеется «конкретная, реальная возможность».
"Если бы не было шанса, все закончилось бы исключительно общими разговорами. Сегодня мы поговорим о деталях", — сказал министр.
Он также рассказал, что обсуждает в США поставки в Польшу американской военной техники, однако отказался раскрыть подробности.
Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, Варшава готова понести для этого расходы порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.
В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии. Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у РФ планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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