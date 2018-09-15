К-162: самая быстрая подводная лодка в истории

Осень 1971 года выдалась для Пентагона нелегкой. С борта авианосца «Саратога» пришли невероятные новости: советская субмарина села на хвост судну и несколько раз обогнала его. Командующий ВМФ США не мог поверить в произошедшее — ничего настолько скоростного в тот момент не было ни у одной страны мира.

Да, полвека назад советская подводная лодка К-162 установила мировой рекорд скорости под водой, развив более 80 км/ч. А что такое скорость в боевых условиях? Это возможность поймать и уже не отпускать «ферзей» противника, авианосцы.

К-162 создавалась в рамках проекта «Анчар» как раз для этих целей. Для ее строительства была переработана вся советская титановая индустрия: раньше (да и позже, к слову) корпуса субмарин изготавливались из маломагнитных, более дешевых сталей.

Для производства К-162 была специально разработана новая атомная пароэнергетическая установка, мощностью которой вдвое превышала мощностью любых существующих в мире подлодок. Запасов горючего хватало на 4 кругосветных путешествия, на борту хищник нес 10 установок подводного запуска крылатых ракет.

Перспективная, да что там, инновационная боевая субмарина в серию так и не пошла. Главной причиной провала стала чрезмерно высокая стоимость титанового корпуса. Проект «Анчар» трансформировали в нескольких направлениях, но это уже история совсем других технологий.