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МВД испытает в Калуге вычислительные комплексы для российской полиции
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МВД испытает в Калуге вычислительные комплексы для российской полиции 

Калуга 24 27 минут назад
Фото: Калуга 24
Министерство внутренних дел РФ развернуло на базе УМВД России по Калужской области опытный полигон для тестирования и апробации отечественных средств вычислительной техники, коммутационного оборудования и программного обеспечения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России. Если тестирование пройдет успешно, вычислительными комплексами и программным обеспечением российского производства органы внутренних дел Российской Федерации начнут оснащаться уже в 2019 году. В сообщении отмечается, что все средства защиты информации МВД РФ произведены российскими компаниями.
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