МВД испытает в Калуге вычислительные комплексы для российской полиции 

Министерство внутренних дел РФ развернуло на базе УМВД России по Калужской области опытный полигон для тестирования и апробации отечественных средств вычислительной техники, коммутационного оборудования и программного обеспечения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России. Если тестирование пройдет успешно, вычислительными комплексами и программным обеспечением российского производства органы внутренних дел Российской Федерации начнут оснащаться уже в 2019 году. В сообщении отмечается, что все средства защиты информации МВД РФ произведены российскими компаниями.