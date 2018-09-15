Морпехи при поддержке авиации захватили плацдарм в рамках «Востока-2018»

ПОЛИГОН КЛЕРК ( Приморский край ), 15 сен — РИА Новости . Подразделения морской пехоты захватили плацдарм для высадки главных сил на побережье полигона Клерк в рамках маневров «Восток-2018»; особенностью высадки стало взаимодействие морпехов с авиацией ВКС и вертолетами армейской авиации, сообщил заместитель командующего ТОФ по сухопутным и береговым войскам генерал-майор Дмитрий Коваленко

"В рамках маневров «Восток-2018», на полигоне был отработан эпизод по высадке на необорудованный участок берега подразделений бригады морской пехоты. Особенностью данного учения стало то, что в нем принимали участие, кроме подразделений морской пехоты, авиация ВКС, корабли ТОФ, армейская авиация, а также подразделения артиллерии, саперов, зенитчиков, снайперов и других специалистов. В рамках маневров рота выполнила ближайшую задачу, захватила плацдарм для высадки главных сил. В настоящее время продолжается преследование противника", — рассказал генерал в субботу.

По словам Коваленко, во втором эпизоде будет организовано взаимодействие с отдельной десантно-штурмовой бригадой ВДВ, их высадка для развития успеха, достигнутого бригадами морской пехоты.

Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В них принимают участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.