«Чудо-ракеты» США заставят Россию замолчать раз и навсегда

Для гарантированного уничтожения врагов, прежде всего Россию Китай , американская армия остро нуждается в двух типах точных и неуязвимых ракет, заявил полковник Джон Рафферти, военный инженер и специалист по инновационному вооружению Пентагона

Уже сегодня идет профессиональное обсуждение, какими должны быть это оружие превосходства. Свои идеи и предложения предлагают лучшие эксперты армии и ВПК США . Кое-что в этом направлении уже делается. Так, корпорация Lockheed Martin получила контракт на разработку ракеты JASSM-XR с дальностью 1000 миль (1600 км). Первые образцы для опытных испытаний должны быть представлены уже через несколько лет.

После создания этих «чудесных» ракет можно будет говорить о формировании принципиально новой армии, которую логично сравнивать с появлениями легионов в Древнем Риме и Вермахта в Третьем рейхе. Во всяком случае, такие выводы напрашиваются из интервью Рафферти изданию Breaking Defense.

Судя по его рассказу, американцы уверены, что через каких-то пять лет армия США получит необходимое превосходство над всеми армия мира на сухопутных театрах боевых действий глубиной до полутысячи километров. Поскольку после 2023 года в военную практику США будут внедрены новые виды вооружения — специализированные высокоточные гаубицы и авиационные ракетные системы с дальностью до 100, 300 и 500 км соответственно.

Дальнобойная артиллерия будет иметь симбиотические связи с разведывательными «умными» дронами. Те в свою очередь, опираясь на искусственный интеллект, смогут самостоятельно находить цели для гаубиц, которые будут уничтожать, прежде всего, вражеские зенитные системы, а пилотируемая авиация станет наносить неуязвимыми ракетами удары вглубь слабых мест по остальной инфраструктуре ПВО. Ну, а далее останется лишь зачистить сверху территорию противника.

Пока же американцам приходится осторожничать в воздухе. Даже боевики различных террористических группировок с помощью ПЗРК и крупнокалиберных пулеметов бросают ВВС США зенитные вызовы, не говоря о ПВО России и Китая. Эти страны «имеют передовую истребительную авиацию, огромное количество больших и малых зенитных ракет, а также автоматические пушки, которые координируются компьютерными сетями и управляются сложными радарами, способными обнаружить даже новейшие стелс-самолеты ВВС США».

Работая на перспективу, Пентагон, само собой, учитывает новейшие проекты российских и китайских специалистов, которые тоже трудятся над тем, чтобы надежно закрыть небо в зонах ответственности систем ПВО. За океаном с нескрываемым раздражением пишут о скором внедрении в российской армии систем С-500 «Прометей».

Чтобы раз и навсегда «разобраться с русскими», генералам Пентагона нужны «чудесные» ракеты», о которых разоткровенничался Рафферти.

«Это не просто еще несколько стрел в колчане, — аргументирует он необходимость гиперзвуковых и обычных ракет. — Это серебряные стрелы. Только они смогут преодолеть некоторые из самых сложных средств защиты наших конкурентов».

Первая голубая мечта заокеанского экспертного сообщества заключается в разработке реальных образцов гиперзвуковой ракеты «земля-земля» (с дальностью 1600 км), пробивающей любую противоракетную оборону на скорости 5+ Маха. Она должна будет уничтожить в считанные минуты критически важные цели, прежде всего, командные бункеры, ракетные шахты и узлы связи.

Вторая задумка состоит в создании легких дозвуковых ракет, которые можно было бы запускать через стволы 155 мм гаубиц. Эти небольшие боеприпасы будут дешевыми, точными и очень дальними. А главное — их должно быть так много, чтобы накрыть у противника все, что может представлять опасность для войск США.

Впрочем, пока ракета JASSM-XR не отвечает заокеанским «хотелкам», если не считать дальность. Слишком мало выделено денег на доработку — $ 51,1 млн, чтобы ожидать технологического прорыва. К тому же JASSM-XR относится к вооружению классу «воздух-земля», тогда как Рафферти говорит о наземных системах.

Эксперт признается, что перед США встают огромные технологические, финансовые и даже юридические проблемы. Но без их решения будущая война с Россией или Китаем станет драмой для Соединенных Штатов. Если не удастся завоевать господство в воздухе и не уничтожить командные пункты, американским солдатам не помогут ни дальнобойная артиллерия, ни умные дроны, ни другая навороченная военная техника.

Еще одна серьезная проблема, по мнению Рафферти, — внутренние разборки.

Дело в том, что в Соединенных Штатах лоббируют не только рост оборонных расходов, но и распределение финансов внутри бюджета Пентагона. Например, только ленивый не ругает истребитель F-35 за огромную стоимость, несоответствующую его боевым возможностям. Но компания-разработчик Lockheed Martin «купила с потрохами всех кардиналов Пентагона». Да, корпорация готова взяться за новые ракеты, но не в ущерб своему главному детищу.

То же самое можно сказать по всем шести главным приоритетам финансирования заокеанской оборонки. Никого из ведущих генералов не сдвинешь с их «кровных» программ. Попробуй, скажи адмиралам ВМС США, чтобы они свернули строительство новых кораблей, те такой крик в Конгрессе поднимут — мама не горюй. К слову, именно поэтому в США слабо развита инженерная школа гиперзвукового оружия: у неё просто не было влиятельных лоббистов.

Как бы то ни было, но процесс по созданию «чудо-ракет» пошел. И здесь вопрос переходит уже в другую плоскость. Производство ракеты JASSM-XR фактически обесценивает договор об ограничениях ядерных Сил средней дальности, так называемый пакт Рейгана-Горбачева от 1987 года. Таким образом, полковник Джон Рафферти косвенно подтвердил, что американцы первыми начинают нарушать пакт о контроле над вооружениями. Хотя недавно авторитетный источник в администрации Белого дома признался изданию Breaking Defense: «Этот договор является краеугольным камнем нашей национальной и европейской безопасности».

Невольно напрашивается вопрос, почему Россия не увязывает отношение к себе (включая санкции) с пактом Рейгана-Горбачева, а молча наблюдает, как США начинают разработку «чудесных» ракет? Неужели, все еще верит англосаксам?

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