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В России появятся беспилотные боевые вертолеты
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В России появятся беспилотные боевые вертолеты 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уже в ближайшее время могут получить беспилотную версию боевых вертолетов. Об этом в субботу, 15 сентября, сообщил «Интерфаксу» советник гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.
«Если заказ поступит, мы можем в кратчайшие сроки подобную машину сделать. Технической проблемы нет», — заявил он.
По его словам, благодаря имеющемуся оборудованию уже сейчас вертолет можно использовать практически в беспилотном режиме. Так, зачастую вместо ручных систем и всевозможных триммеров на действующие машины устанавливают системы автоматического управления, которые «полностью, от взлета до посадки, обеспечивают полет по маршруту».
Кроме того, технологии уже позволяют управлять вертолетами дистанционно, отметил советник гендиректора. «У нас уже есть защищенный широкополосный канал управления, есть система технического зрения, и, таким образом, вся информация, что видит пилот из кабины, может передаваться по этому каналу на землю или на соседний вертолет управления. Тот же Ка-52 может быть, среди прочего, летающим командным пунктом, который управляет несколькими машинами своего или другого класса, такими как Ми-25 или Ми-28», — рассказал он.
В августе стало известно, что Россия испытала беспилотный конвертоплан. Аппарат, который взлетает как вертолет, а потом летит как самолет, может развивать скорость до 100-140 километров в час. Дальность его полета составляет около 100 километров.
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