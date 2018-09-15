Ещё
Беспилотные версии боевых вертолетов могут появиться в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ДНР заявили о причастности Запада к убийству Захарченко
В ДНР заявили о причастности Запада к убийству Захарченко

Беспилотные версии боевых вертолетов могут появиться в России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В российском ОПК заявили, что способны создать вертолет с «автопилотом».
В российских ВКС уже в ближайшее время могут появиться беспилотные версии боевых вертолетов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на советника гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.
По его словам, если в этом возникнет потребность у российской армии, создать такой аппарат технической проблемы нет.
«Если заказ поступит, мы можем в кратчайшие сроки подобную машину сделать», — сказал Михеев.
По его словам, имеющееся на сегодняшний день оборудование уже позволяет использовать вертолет практически в беспилотном режиме.
Так, если раньше летчик постоянно контролировал полет, то сейчас он сможет взлететь, указать точку на карте и дальше заниматься другими задачами.
Имеющиеся технологии у концерна, по словам его представителя, также позволяют дистанционно управлять вертолетами как с земли, так и с воздуха по защищенному каналу связи. Таким образом, вся информация, что видит пилот из кабины, может передаваться по этому каналу на землю или на соседний вертолет управления.
ТК «Звезда»: последние новости
Морпехи при поддержке ВКС высадились на побережье в Приморье Артиллеристы российской военной базы в Абхазии в рамках лагерного сбора уничтожил объекты условного противника Боевая авиация ЗВО примет участие в параде в ознаменование 75-й годовщины освобождения Брянска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о победе над Россией1037
«Россия грозила применить ядерное оружие в Европе»68
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет181
Трэш колхозный. итальянский журнал оскорбил россиян102
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР110
Видео
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
Оружие Армия
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение