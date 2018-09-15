Беспилотные версии боевых вертолетов могут появиться в России

В российском ОПК заявили, что способны создать вертолет с «автопилотом».

В российских ВКС уже в ближайшее время могут появиться беспилотные версии боевых вертолетов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на советника гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

По его словам, если в этом возникнет потребность у российской армии, создать такой аппарат технической проблемы нет.

«Если заказ поступит, мы можем в кратчайшие сроки подобную машину сделать», — сказал Михеев.

По его словам, имеющееся на сегодняшний день оборудование уже позволяет использовать вертолет практически в беспилотном режиме.

Так, если раньше летчик постоянно контролировал полет, то сейчас он сможет взлететь, указать точку на карте и дальше заниматься другими задачами.

Имеющиеся технологии у концерна, по словам его представителя, также позволяют дистанционно управлять вертолетами как с земли, так и с воздуха по защищенному каналу связи. Таким образом, вся информация, что видит пилот из кабины, может передаваться по этому каналу на землю или на соседний вертолет управления.