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Военный оркестр ВВО выступил с концертом перед жителями Южно-Сахалинска 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные музыканты исполнили музыкальные композиции военных лет и современности в городском парке им. Юрия Гагарина.
Гарнизонный духовой оркестр объединения Восточного военного округа выступил с концертом для жителей столицы Сахалинской области.
Военные музыканты под руководством дирижера майора Валерия Жигалова исполнили музыкальные композиции военных лет и современности в городском парке им. Юрия Гагарина. Многие зрители во время исполнения мелодий кружили вальс и другие популярные танцы.
Мероприятие было посвящено началу осенней поры. Оркестр гарнизона регулярно приглашают на городские мероприятия как один из самых любимых горожанами творческих коллективов.
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