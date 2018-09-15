Военный оркестр ВВО выступил с концертом перед жителями Южно-Сахалинска

Военные музыканты исполнили музыкальные композиции военных лет и современности в городском парке им. Юрия Гагарина

Гарнизонный духовой оркестр объединения Восточного военного округа выступил с концертом для жителей столицы Сахалинской области.

Военные музыканты под руководством дирижера майора Валерия Жигалова исполнили музыкальные композиции военных лет и современности в городском парке им. Юрия Гагарина. Многие зрители во время исполнения мелодий кружили вальс и другие популярные танцы.

Мероприятие было посвящено началу осенней поры. Оркестр гарнизона регулярно приглашают на городские мероприятия как один из самых любимых горожанами творческих коллективов.