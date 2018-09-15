Как проходила «чистка» в советской армии после полета Матиаса Руста

28 мая 2017 года исполнилось 30 лет с того момента, как 18-летнему немецкому пилоту-любителю Матиасу Русту удалось совершить перелет из Гамбурга в Москву и беспрепятственно приземлиться на Красной площади.

Почему Руста не сбили сразу?

После пересечения Матиасом Рустом советско-финской границы его Cessna практически сразу засекла наша система ПВО. Зенитно-ракетные комплексы в полной боевой готовности вели «цель 8255». Однако команду уничтожить нарушителя воздушной границы СССР так никто и не отдал. С четырех военных аэродромов в Эстонии Тверской области в воздух были подняты дежурные звенья истребителей МиГ-21 и МиГ-23. В районе псковского Гдова самолет Руста летчики наблюдали визуально в разрывах облаков, доложив, что видят летательный аппарат, внешне напоминающий советский спортивный Як-12. [С-BLOCK] Cessna Руста летела на малой высоте и небольшой скорости, поэтому высокоскоростные советские истребители не могли ее длительно сопровождать. Они пролетали над немецким самолетом и брали курс обратно на базу — никаких четких команд по отношению воздушного нарушителя пилоты МиГ также не получили. Как потом объяснил причину непринятия радикального решения в отношении нарушившей государственную границу СССР Cessna маршал Советского Союза Д. Т. Язов , самолет решили не сбивать, памятуя о случае с южно-корейским Boeing , который над Сахалином сбил советский истребитель в сентябре 1983 года. Согласно Чикагской конвенции, легкомоторные спортивные самолеты в подобных ситуациях следовало принуждать к посадке. Под Псковом самолет Матиаса Руста специалисты ПВО приняли за свой, а когда Cessna вошла в зону ответственности Московского округа противовоздушной обороны, решили, что наш самолет просто нарушил режим полета. Поэтому главнокомандующему ПВО маршалу А. И. Колдунову об инциденте докладывать не посчитали нужным. Сев на Большой Москворецкий мост, самолет Руста «своим ходом» доехал до собора Василия Блаженного.

Разбор полета и посадки в «Шереметево-3»

Сказать, что демарш юного немца обернулся грандиозным скандалом для Вооруженных сил СССР, — ничего не сказать. После специального заседания Политбюро ЦК КПСС лишились своих постов министр обороны маршал Советского Союза Сергей Соколов и главнокомандующий войсками ПВО маршал авиации Александр Колдунов. На место Соколова был назначен Дмитрий Язов. Называется цифра от нескольких десятков до трех сотен военнослужащих, от лейтенантов до генералов, привлеченных к ответственности за полет и посадку М. Руста в «Шереметево-3», как в шутку после этого инцидента стали называть Красную площадь. Многие исследователи данной истории склоняются к мнению, что подобные репрессивные меры были неоправданными: советская система ПВО была настроена, прежде всего, на противодействие боевым самолетам и крылатым ракетам противника, а не хулиганам на спортивных летательных аппаратах. Еще одна устойчивая версия произошедшего: это была блестяще спланированная и проведенная акция по дискредитации СССР и Вооруженных сил Советского Союза. Холодная война между Западом и СССР продолжалась, и успешный полет Матиаса Руста оказался замечательным поводом, чтобы в очередной раз уязвить «империю зла». [С-BLOCK] К слову, вскоре после полета Руста схожая история с легкомоторным самолетом произошла во Франции — там пилот-любитель также совершил несанкционированный полет над столицей страны, заставив поволноваться командование войск ПВО. А в 1994 году спортивная Cessna села у Белого дома в Вашингтоне. Посадка тогда оказалась неудачной — летчик погиб.

Ни в том, ни в другом случае «зачистку» Вооруженных сил во Франции и США не производили. Была усилена радиолокационная служба и усовершенствована техническая сторона, касающаяся обнаружения подобных объектов, слежения за ними и обмена информацией.