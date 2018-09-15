Ещё
Суд обязал основателя Cirque du Soleil заплатить за полет на МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд обязал основателя Cirque du Soleil заплатить за полет на МКС 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Налоговый суд Канады обязал основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте заплатить более $20 млн за его полет на Международную космическую станцию (МКС) в 2009 году. Об этом сообщает CTV News.
По данным телеканала, суд признал полет Лалиберте «личным путешествием с элементами деловой поездки».
Как отмечается, по решению суда, лишь 10% его расходов на полет относятся к благотворительной деятельности.
При этом Лалиберте претендовал на налоговые льготы, так как рекламировал Cirque du Soleil во время своего прибывания на МКС.
Ги Лалиберте отправился в космический полет в качестве туриста 30 сентября 2009 года на корабле «Союз ТМА-16» в составе экипажа 21-й экспедиции.
Газета.Ru: последние новости
Космонавт Прокопьев показал, как латал дыру на МКС Почти 100 палестинцев ранены в стычках на границе Газы Аргентина возобновила поиски пропавшей в 2017 году подлодки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о победе над Россией476
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР91
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет131
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя144
Названы три версии повреждения «Союза»57
Видео
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
Оружие Армия
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение