Истребители Восточного военного округа перехватили звено самолетов условного противника

Истребители Воздушно-космических сил и Восточного военного округа отработали перехват воздушных целей и разыграли воздушные дуэли в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018».

Во время розыгрыша практических действий, в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018», звено самолетов Су-30СМ, выполнявших роль условного противника, приблизились к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа и не отвечали на запросы наземных служб.

На перехват «самолетов-нарушителей» были подняты дежурные силы в составе экипажей истребителей МиГ-31 и Су-35С.

Получив в воздухе координаты «нарушителей», экипажи дежурных сил выполнили условные пуски ракет, после чего отработали с экипажами самолетов Су-30СМ элементы ближнего маневренного воздушного боя.

Своевременное обнаружение и перехват воздушных целей позволил не допустить прорыва системы противовоздушной обороны Восточного военного округа самолетами условного противника.