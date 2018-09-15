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Истребители Восточного военного округа перехватили звено самолетов условного противника
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Истребители Восточного военного округа перехватили звено самолетов условного противника 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Истребители Воздушно-космических сил и Восточного военного округа отработали перехват воздушных целей и разыграли воздушные дуэли в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018».
Во время розыгрыша практических действий, в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018», звено самолетов Су-30СМ, выполнявших роль условного противника, приблизились к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа и не отвечали на запросы наземных служб.
На перехват «самолетов-нарушителей» были подняты дежурные силы в составе экипажей истребителей МиГ-31 и Су-35С.
Получив в воздухе координаты «нарушителей», экипажи дежурных сил выполнили условные пуски ракет, после чего отработали с экипажами самолетов Су-30СМ элементы ближнего маневренного воздушного боя.
Своевременное обнаружение и перехват воздушных целей позволил не допустить прорыва системы противовоздушной обороны Восточного военного округа самолетами условного противника.
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