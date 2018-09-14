Отряд Северного флота в ходе «Востока-2018» спас в Беринговом море условно аварийное судно 

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов Северного флота, участвующих в маневрах «Восток-2018», провел в Баренцевом море учения по спасению судна, условно терпящего бедствие в районе трассы Северного морского пути. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В учениях были задействованы экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательного буксира «Памир» и дизель-электрического ледокола "Илья Муромец", — уточняется в сообщении, поступившем в ТАСС.
Для определения точных координат «терпящего бедствие» судна был использован поисково-спасательный вертолет Ка-27, экипаж которого также отработал задачи по подъему с поверхности моря людей. «Аналогичные задачи выполнил и экипаж БПК „Вице-адмирал Кулаков“, прибывший в указанный район. На воду были спущены быстроходные моторные лодки БЛ-680, которые в кратчайшие сроки доставили на борт противолодочного корабля условных пострадавших», — отметили в пресс-службе.
Моряки с судна «Памир» и ледокола «Илья Муромец» отработали тушение пожара на «терпящем бедствие» судне и его буксировку.
Силы Северного флота участвуют в маневрах «Восток-2018» в составе арктической группировки. С 8 августа корабли и суда прошли более 4 тыс. морских миль и провели в Арктике ряд учений.
Маневры «Восток-2018» проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.