В Донбассе активизировались дроны украинских военных

Украинские военные провели разведку с беспилотников у у поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области, нарушив Минские договоренности. Об этом заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко

В районе населенного пункта Новотошковское работал беспилотный летательный аппарат 26-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал Марочко Луганскинформцентру. Целью полета, по его словам, была разведка и выявление новых объектов для обстрелов, а также проверка качества маскировки позиций и техники украинских военных, размещенной в нарушение Минских договоренностей. Марочко не исключает, что за этой воздушной разведкой могут последовать провокационные обстрелы по территории ЛНР, передает ТАСС

Активизацию разведывательной деятельности украинских военных зафиксировали и в соседней Донецкой народной республике (ДНР). По словам начальника пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, отмечено усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотной авиации в зонах ответственности 36-й, 56-й, 58-й и 128-й бригад ВСУ. Всего за прошедшие сутки была зафиксирована работа шести беспилотных летательных аппаратов противника, уточнил Безсонов.

По данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно задействуют беспилотники для разведки и корректировки огня, хотя их применение, как и использование любых других воздушных аппаратов в районе линии соприкосновения, запрещено Минскими соглашениями.