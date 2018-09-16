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В Донбассе активизировались дроны украинских военных
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В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот
В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот

В Донбассе активизировались дроны украинских военных 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Украинские военные провели разведку с беспилотников у у поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области, нарушив Минские договоренности. Об этом заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
В районе населенного пункта Новотошковское работал беспилотный летательный аппарат 26-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал Марочко Луганскинформцентру. Целью полета, по его словам, была разведка и выявление новых объектов для обстрелов, а также проверка качества маскировки позиций и техники украинских военных, размещенной в нарушение Минских договоренностей. Марочко не исключает, что за этой воздушной разведкой могут последовать провокационные обстрелы по территории ЛНР, передает ТАСС.
Активизацию разведывательной деятельности украинских военных зафиксировали и в соседней Донецкой народной республике (ДНР). По словам начальника пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, отмечено усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотной авиации в зонах ответственности 36-й, 56-й, 58-й и 128-й бригад ВСУ. Всего за прошедшие сутки была зафиксирована работа шести беспилотных летательных аппаратов противника, уточнил Безсонов.
По данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно задействуют беспилотники для разведки и корректировки огня, хотя их применение, как и использование любых других воздушных аппаратов в районе линии соприкосновения, запрещено Минскими соглашениями.
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