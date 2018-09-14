СМИ: В России планируют существенно расширить функционал железнодорожных войск

России планируют существенно расширить функционал и технические возможности железнодорожных войск, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны

Их задачами будут не только обеспечение перевозок, но и проведение спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации катастроф. Ожидается, что к 2020 году проведут полное переоснащение.

В настоящее время в состав железнодорожных войск входят 10 отдельных бригад и несколько учебных частей. Эти соединения имеют в штатной структуре от двух до пяти батальонов нескольких типов, среди которых понтонно-мостовые, ремонтно-восстановительные, путевые, мостовые, батальоны механизации.