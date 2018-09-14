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В Петербурге заложили новейший рыболовецкий корабль «Марлин»
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В Петербурге заложили новейший рыболовецкий корабль «Марлин» 

Российская Газета 1 час назад
В Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» заложили рыболовецкий ярусолов-процессор проекта МТ 1112XL «Марлин» для объединения раболовецких колхозов Архангельской области «Глобус», сообщает "Интерфакс".
По словам главы министерства сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, новое судно отличается «экономической эффективностью, щадящим подходом к морской экосистеме и повышенным качеством рыбной продукции». На корабле будут созданы максимально комфортные условия для экипажа, а его конструкция предполагает высокий уровень безопасности в открытом море. Судно должно быть передано заказчику в 2021 году.
"Марлин" специально сконструирован для высокотехнологичного способа лова рыбы с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Его водоизмещение составит более двух тысяч тонн, длина — 58,6 метра, ширина — 13 метров. Корабль оснастят оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова.
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