В Петербурге заложили новейший рыболовецкий корабль «Марлин»

По словам главы министерства сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, новое судно отличается «экономической эффективностью, щадящим подходом к морской экосистеме и повышенным качеством рыбной продукции». На корабле будут созданы максимально комфортные условия для экипажа, а его конструкция предполагает высокий уровень безопасности в открытом море. Судно должно быть передано заказчику в 2021 году.

"Марлин" специально сконструирован для высокотехнологичного способа лова рыбы с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Его водоизмещение составит более двух тысяч тонн, длина — 58,6 метра, ширина — 13 метров. Корабль оснастят оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова.