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Уникальные ракеты-невидимки применили на учениях «Восток-2018»
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Уникальные ракеты-невидимки применили на учениях «Восток-2018» 

Sputnik Южная Осетия 37 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 14 сен — Sputnik. В ходе учений «Восток-2018» на полигоне в Бурятии российские военные применили «ракеты-невидимки», сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника 76-й дивизии ПВО полковника Сергея Тихонова.
Командование усложнило задачу военнослужащим — им предстояло сбить специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, способных огибать рельеф, имитаторы баллистических боеголовок, а также мишени-имитаторы ракет с использованием технологии «стелс». Как отметил полковник, полной уверенности в успешном выполнении задачи у них не было.
"Дело еще и в том, что в маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией «стелс», «невидимки». Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих устройств", — сказал Тихонов.
Несмотря на сложность поставленной задачи, расчетам удалось отразить все удары, некоторые из которых — еще на подлете.
Крупнейшие за последние 40 лет учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и прилегающих акваториях Тихого океана. В учениях принимают участие более трехсот тысяч военных, свыше тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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