Группа антитеррора артсоединения ЦВО в Кемеровской области предотвратили захват САУ «Малка» условными террористами

По замыслу учения, группа террористов скрытно проникла на территорию парка боевых машин, предварительно обезвредив часового.

Группа антитеррора артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области , предотвратила захват условным противником 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7СМ «Малка».

По замыслу учения, группа террористов скрытно проникла на территорию парка боевых машин, предварительно обезвредив часового. Далее условный противник выдвинулся в район хранения самоходных артиллерийских установок. Не получив от часового доклад в установленное время, начальник караула принял решение поднять по тревоге подразделение антитеррора. Военнослужащие под прикрытием бронетехники прибыли в парк боевых машин и вступили в бой с бандгруппой, которая пыталась захватить САУ «Малка». Огнем из стрелкового оружия группа антитеррора заставила силы противника укрыться в одном из зданий, тем самым оттеснив «террористов» от военной техники. После этого военнослужащие уничтожили условных боевиков и захватили в плен главаря.

САУ «Малка» поступили на вооружение артиллерийского соединения ЦВО в Кемеровской области в 2018 году. Самоходное орудие способно производить до 3 выстрелов в минуту и предназначено для уничтожения командных пунктов, вертолетных площадок и других целей на расстоянии до 50 км.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи.