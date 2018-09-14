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Артиллеристы российской военной базы в Абхазии в рамках лагерного сбора уничтожил объекты условного противника
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Артиллеристы российской военной базы в Абхазии в рамках лагерного сбора уничтожил объекты условного противника 

ТК «Звезда» + ещё 1 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отработали вопросы скрытного выдвижения на огневые позиции, их оперативной маскировки, выполнения боевых стрельб из крупнокалиберного вооружения, в том числе самоходных гаубиц «Акация» и 120-мм миномётов «Сани».
Личный состав артиллерийских подразделений российской военной базы в Абхазии в рамках лагерного сбора уничтожил объекты условного противника в горно-лесистой местности, применив подвижные разведывательные пункты и комплексы разведки, управления и связи «Стрелец-ВР».
На полигоне Цабал артиллеристы отработали вопросы скрытного выдвижения на технике на огневые позиции, их оперативной маскировки, выполнения боевых стрельб из крупнокалиберного вооружения, в том числе самоходных гаубиц «Акация» и 120-мм миномётов «Сани».
Дневное и ночное выполнение стрельб осуществлялось по целям, расположенным на дальности до 10 км и имитирующим бронетехнику, строения, а также скопления живой силы условного противника.
Ведение разведки, определение координат целей и передачу данных на огневые позиции обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов, разведпунктов и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец-ВР».
На общевойсковых полигонах ЮВО проводятся лагерные сборы с подразделениями ракетных войск и артиллерии, в которых принимают участие более 6 тыс. военнослужащих, задействовано более 2 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения и военной техники.
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