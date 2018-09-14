Минометчики из Тувы примут участие в международных учениях «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» в Киргизии

Они отработают уничтожение техники и живой силы в условиях гористой местности, взаимодействие с мотострелковыми и танковыми подразделениями стран, принимающих участие в учениях.

Военнослужащие минометного подразделения горной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа из Республики Тыва примут участие в совместном антитеррористическом учении компетентных органов — участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» в Киргизской Республике

Минометчики горной бригады в ходе выполнения учебно-боевых задач на полигоне Эдельвейс отработают уничтожение техники и живой силы условного противника в условиях гористой местности. Кроме того, военнослужащие будут взаимодействовать с мотострелковыми, танковыми и подразделениями БЛА стран, принимающих участие в международных учениях. Большое внимание на маневрах будет уделяться внедрению боевого опыта, накопленного в ходе проведения современных антитеррористических операций. В учениях «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» будут задействованы около 100 минометчиков ЦВО.

Как сообщалось ранее, в маневрах в Киргизской Республике также примут участие около 500 мотострелков горной бригады ЦВО из Республики Тыва.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи.