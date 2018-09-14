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Российские разведчики отработали засадные действия в горах Таджикистана
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Российские разведчики отработали засадные действия в горах Таджикистана 

ТК «Звезда» + ещё 1 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание в ходе учения уделялось навыкам перемещения по скалам со страховкой, организации наблюдательных постов, приемам маскировки в горной местности.
Разведчики 201-й военной базы отработали проведение засад на учении в горах Таджикистана.
По замыслу практических действий, военнослужащим предстояло выдвинуться в труднодоступный горный участок, через который караван с оружием незаконного вооруженного формирования пытался скрытно подойти к населенному пункту. Разведчики, используя специальное снаряжение и экипировку, прибыли район организации засады, провели минирование участка маршрута, подорвав проход в горах и отрезав пути отхода «бандгруппы». Особое внимание в ходе учения уделялось навыкам перемещения по скалам со страховкой, организации наблюдательных постов, приемам маскировки в горной местности.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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