Российские разведчики отработали засадные действия в горах Таджикистана

Особое внимание в ходе учения уделялось навыкам перемещения по скалам со страховкой, организации наблюдательных постов, приемам маскировки в горной местности.

Разведчики 201-й военной базы отработали проведение засад на учении в горах Таджикистана

По замыслу практических действий, военнослужащим предстояло выдвинуться в труднодоступный горный участок, через который караван с оружием незаконного вооруженного формирования пытался скрытно подойти к населенному пункту. Разведчики, используя специальное снаряжение и экипировку, прибыли район организации засады, провели минирование участка маршрута, подорвав проход в горах и отрезав пути отхода «бандгруппы». Особое внимание в ходе учения уделялось навыкам перемещения по скалам со страховкой, организации наблюдательных постов, приемам маскировки в горной местности.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.